Nejmocnější kontra nejbohatší muž aneb Co Elon Musk nepochopil

Trump pohrozil Muskovi odebráním státních dotací a státních zakázek, Musk zase tím, že v příštích volbách finančně podpoří kandidáty, kteří nepatří k Trumpovu hnutí MAGA či by se nechali odradit od loajality k Trumpovi. Nebo že vytvoří novou politickou stranu. To už je opravdu vážné. Jde o něco, co může skutečně tvrdě zasáhnout ekonomicky Muska a politicky Trumpa, který by s nepřátelským Kongresem mohl ztratit možnost prosazovat plně svoji politiku.

Hádku mezi oběma vyvolalo přijímání tak zvaného velkého krásného zákona, tedy fakticky zákona o rozpočtu a příslušné úpravě příjmů a výdajů. Musk, který stál v Trupově vládě v čele Úřadu pro efektivitu vlády (DOGE), vystartoval na Trumpa, protože tento zákon zvyšuje výrazně budoucí zadlužení Spojených států. Osekává totiž příjmy a zvyšuje výdaje. Musk se zřejmě cítí zrazen, když se přece s Trumpem, kterému pomohl svými financemi a také sociální sítí X do Bílého domu, dohodli, že budou šetřit.

Kdo tahá za delší konec provazu

Musk evidentně nepochopil, že Trump prostě slibuje kdekomu kdeco a že často prostě jen tak plácá. Myslel si, že aspoň něco je pravda, a se zlou se potázal. Možná i doufal, že Trumpa bude tak trochu řídit nebo že mu aspoň bude Trump za jeho podporu vděčný. Prezident se mu ovšem nakonec jen vysmál. A navíc mu vyhrožuje. Ví, že tahá za delší konec provazu.

Že by se v americkém systému jen tak mohla uplatnit nějaká třetí strana, to si snad nemůže Musk myslet ani náhodou. Prostě nemá šanci. Podpořit protitrumpovské kandidáty může, ale bude to těžké a navíc se dá předpokládat, že Trump se nadále bude pokoušet vládnout hlavně prostřednictvím prezidentských výnosů.

Musk naproti tomu může ztratit. O dotace přitom nejde. Dostal jich kdysi hodně (i když o mnoho méně než Boeing, Ford či třeba General Motors) a jen kvůli tomu jeho firmy přežily, ale teď už je nepotřebuje a jejich plošné zrušení poškodí jen jeho konkurenty. Jde o státní zakázky. Na lety do vesmíru, na satelitní spojení, na vojenské projekty... Musk sází na to, že něco takového Trump neudělá, protože za jeho produkty a služby nemá náhradu. Bez něj by Spojené státy přišly o část prestiže vesmírné mocnosti i o schopnosti armády a tajných služeb. Jenže tohle je Trumpovi jedno a má tak Muska, jak se říká, na háku.