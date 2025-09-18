Trump tlačí na Evropu kvůli clům pro Čínu a Indii, pak prý zakročí proti Rusku. Nevymlouvá se?

Tento týden to dokonce otevřeně prohlásil Trumpův ministr financí Scott Bessent: „Garantuji vám, že kdyby Evropa zavedla značná dodatečná cla na kupce ruské ropy, válka by skončila za 60 až 90 dní, protože by to odřízlo hlavní zdroj příjmů Moskvy“.
Trump po Evropě požaduje zavedení cel na dovoz indického a čínského zboží ve výši sto procent, ale Bessent naznačil, že by se možná spokojil i „jen“ s polovičními cly. Pro Evropu by to mělo neblahé ekonomické následky. Obchod s Čínou a Indií by se téměř zastavil, nejprve dovoz a posléze, jakmile by dané země zavedly odvetná cla, i vývoz. Zle by to zasáhlo především Německo a znamenalo by to obří cenový skok v celé Evropě.
|
Trump vyzval země G7 a EU k uvalení cel na Indii a Čínu, aby nekupovaly ruskou ropu
Není přitom pravděpodobné, že Čína a Indie by se okamžitě vzdaly nákupů ruské ropy a plynu pod tlakem nových cel. Nehledě na to, že často jde o nákupy přes prostředníka, které jsou těžko dokazatelné. Není jasné, kdo a jak by kontroloval, jestli stále nakupují ruské energetické suroviny či jinak pomáhají Rusku.
Evropské kroky Trumpovi nestačí
Navíc Trump tvrdí, že by stejně vysoká americká cla na Indii a Čínu zavedl až později, že by se k Evropanům přidal. S tím, že válka na Ukrajině je přece primárně evropská věc, ne, jak naznačuje, jeho záležitost. Jenže není jasné, kdy by se přidal.
Evropané se snaží Trumpovi vyjít vstříc tím, že připravují cílené sankce na některé čínské firmy. Trumpovi to ale evidentně nestačí a jeho administrativa tlačí Evropskou unii do vysokých cel. Evropané se obávají, že by Trump nějakou dobu nechal Evropu v celní válce s Indií a Čínou samotnou a že by to zruinovalo Evropu a vydělaly by na tom Spojené státy. Trump chce zkrátka vyvážet více ropy a plynu za vyšší ceny a chce poškodit evropskou ekonomiku, která konkuruje té americké.
|
Trump poprvé označil Rusko za agresora, vůči Putinovi dál přitvrzuje
Před Trumpovým nástupem do funkce to vypadalo, že časem místo systému volného mezinárodního obchodu vzniknou oddělené politicko-ekonomické bloky, z nichž jeden bude evropsko-americký. Evropané by s tím dokázali žít. Nakonec se ale Spojené státy ekonomicky obrátily proti Evropě a uvalily na ni značná cla a tlačí ji k dalším ústupkům.
Pokud teď Trump chce, aby se Evropa vzdala obchodování s jinými velkými ekonomickými partnery, nezbylo by jí nakonec vůbec nic. A k tomu všemu není vůbec jisté, zda to donutí Rusko k míru na Ukrajině. Zvláště když jsou Spojené státy laxní s dodávkami zbraní Kyjevu a to dokonce i v tom případě, pokud za ně platí Evropané a to navíc se slušnou přirážkou.