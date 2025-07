Hledá se Trumpův sluha. Zůstane americká centrální banka nezávislá?

To, že to podle současných zákonů a ústavy Spojených států fakticky nejde, Trumpovi nijak nevadí. Jeho okolí usilovně hledá právní skulinu, jak to udělat. Nezávislá centrální banka totiž znemožňuje Trumpovi manipulovat s ekonomikou tak, jak by si přál. Nemůže určovat úrokové sazby a nemůže také tisknout peníze podle libosti. Neboli nemůže popohnat či naopak zbrzdit ekonomiku podle politické objednávky ani tisknutím peněz neomezeně financovat státní rozpočet.

S politickým řízením měnové politiky a vůbec ekonomiky nejsou totiž dlouhodobě dobré zkušenosti. Stejně jako s možností financovat tištěním peněz, tedy inflací, státní výdaje. Dopady na „prosté“ lidi byly často katastrofální, ať už kvůli vysoké nezaměstnanosti vyvolané zabrzděním ekonomiky nebo kvůli znehodnocení úspor i platů inflací.

Co všechno je proveditelné

Jenže Trumpovi je to jedno, o ekonomii, historii a instituce se nezajímá, a chce dosáhnout svých cílů hned. Chce řídit celou ekonomiku co nejrychleji a napřímo tak, aby ho přitom nikdo „neotravoval“. Potřebuje sluhu. Proto prý zvažuje na pozici šéfa centrální banky třeba nominaci šéfa svých ekonomických poradců Kevina Hassetta nebo ještě spíše svého ministra financí Scotta Bessenta.

Pokud by byly spojeny funkce šéfa Fedu a ministra financí, došlo by k omezení nezávislosti centrální banky „suchou cestou“. Pak by mohly následovat další kroky k omezení nezávislosti Fedu. A tím by se otevřela cesta k dalším operacím, o kterých dnes uvažují spíše krajní zastánci Trumpa, ale které se pak začnou jevit jako proveditelné. Například „škrtnutí“ amerických státních dluhů na úkor zahraničních investorů a „odpojení“ americké finanční soustavy od zbytku světa, jak o tom sní ideologové z okraje Trumpova hnutí MAGA.