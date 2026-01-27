Ušlechtilé fráze prohrávají s klackem. Rok Trumpa 2.0 přinesl nepříjemně přesný obraz Evropy

Ve všem. Od amerických univerzit a jejich přijímacího řízení přes vyučované předměty až k výzkumu. Relativizoval význam očkování. Bezprecedentně vyhání migranty a ztěžuje jim vstup do země. Kritizuje staré přátele a odmítá za ně „platit oběd“, na což si už před desítkami let zvykli. Uvrhl je tím v zoufalství. Kam jeho noha došlápne, tam se vše mění a je přitom naprosto nemilosrdný. Ne, to není člověk vhodný k udělení Nobelovy ceny míru. Jenže tu v minulosti dostal i terorista. Takže, proč ne?
Zákony džungle
V Česku dokázal také změnit mnohé. Společnost rozdělil na své příznivce a odpůrce a v hodnocení oficiální americké politiky jsme svět začali vnímat černobíle. Jedno křídlo tvrdí, že vše, co on a jeho vláda udělali, je špatné. To druhé hraje jakousi pragmatickou hru, v níž dobré je to, co nám něco přinese. Vykašleme se na Grónsko. Ostatně, kdo z vás tam byl anebo ho aspoň viděl z okénka letadla? Nikdo? Tak vidíte.
Jenže svět zná nikoliv desítky odstínů šedi, ale stovky nebo tisíce.
Jižní hranice Spojených států už nečelí přílivu migrantů, akciové indexy na Wall Street stále povzbudivě rostou a umělou inteligenci amerických firem už někdy vyzkoušely skoro dvě miliardy lidí. To je hezká triáda úspěchů. My, Evropané, můžeme jen závidět. Snažili jsme se být morální velmocí – chránit klima, pomáhat slabším, vítat chudé, být sociální. Co je na tom špatného?
Jedno cynické české přísloví říká, že cesta do pekel je lemována dobrými úmysly. Slovo dobrými bych snad ještě vyměnil za ušlechtilými. Ano, chtěli jsme být ušlechtilí. Svět to pochopil, ale nezajímá ho to. Stále platí zákony džungle. Vyhrává ten, kdo má v ruce větší klacek, má více síly a delší výdrž.
Snění levicových ekonomů o čtyřdenním pracovním týdnu, zajištěném příjmu nebo slova o tom, že „lež nemůže zvítězit, ani být kandidátem na vítězství“ jsou pouhé floskule odtržené od životní reality. Podobné jsme v posledních letech viděli i v české politice.
Boj o politické přežití
Deklarované úmysly bývají dobré, realita však bývá mnohem horší. A právě v tom tkví bída posledních let nejen v Česku, ale i ve velké části Evropy. Za honosnými slovy nic není. Když se podíváme na detail, pak třeba uvidíme jednoho nebo deset vojáků demonstrativně vyslaných různými evropskými vládami do Grónska. A to na pozadí svalnatých slov evropských lídrů. Působí to směšně.
A tak tuším, že „boj o Grónsko“ může mít velké oběti. Pokud ho Trump převezme, pak se znevěrohodní před velkou částí Evropy, a heslem dne se stane: „Yankee go home!“ Pokud ho Evropané ztratí, pak bude muset odejít současná garnitura evropských lídrů. Nikdo jim nebude věřit a budou smeteni opozicí. Nyní tedy nebojují jen o Grónsko, ale i o své politické přežití.
Rok Trumpa 2.0 nám nepřinesl jen nový obraz Ameriky. Přinesl nám hlavně nepříjemně přesný obraz Evropy a bohužel i nás samých.