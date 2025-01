Zlatý věk, nebo jen pozlacený? Každopádně to tu už bylo

Označení nějakého období za zlatý věk odjakživa patřilo kronikářům, pamětníkům a historikům. Dopředu se slibovaly spíše krev, pot, dřina a slzy, třeba když Velká Británie vzdorovala nacistické třetí říši. Ale rovnou říct, že s mým nástupem nastal zlatý věk, to se odvažovali snad jen hodně sebestřední diktátoři.

Je to totiž riskantní a Amerika už s tím má svou zkušenost. Na označení zlatý věk přece vážně aspirovaly i závěrečné dekády amerického 19. století, čas obrovského rozvoje průmyslového potenciálu i životní úrovně Američanů, éra, v níž kulminovala víra ve zjevný úděl (manifest destiny) Ameriky dobývat a civilizovat kontinent. Mimochodem, i na toto poslání Trump ve svém projevu odkázal.

Nakonec však ona éra vstoupila do historie jako věk pozlacený (gilded age). Tedy věk, v němž zlato zůstávalo především na povrchu, pod nímž však byla společnost mnohem obyčejnější a politika vůbec ne ušlechtilá. Termín pozlacený věk pak historici převzali od spisovatele Marka Twaina, který tak nazval satirický román (The Gilded Age – A Tale of Today, 1873, česky 1962). Za Twainovo vrcholné dílo román označován není, ostatně napsal ho s mnohem méně geniálním spoluautorem Charlesem Dudley Warnerem. Podle kritiků to bylo na díle znát, nicméně titul byl tak výstižný, že do dějin vešel.

Pochyby o ryzosti Trumpova zlatého věku vyvolávají nejen některé kroky deklarované v projevu, ale i jeho poměrně nové sblížení s technologickými „rychlými“ miliardáři, kteří pouhou slupičku zlata na povrchu jinak vlastně obyčejného masívu symbolizují. Platí to zejména o janusovkém Elonu Muskovi, jednou tváří geniálním inovátorovi a vizionáři, druhou pak manipulátorovi ještě méně vypočitatelném než Trump sám. Musk je kromě jiného i autorem nového loga a sloganu: po MAGA teď i MEGA, Make Europe Great Again. V kontextu s gestem „římského pozdravu“, jímž se v inauguračním kvasu blýskl, je mnoho důvodů se jeho verze obnovené velikosti Evropy obávat.

Jiný věk nastává každopádně. Jak se mu bude říkat, nevím, ale v hlavě mi pořád vězí závěr eseje Anne Applebaumové The New Rasputins (Noví Rasputinové) psané pro měsíčník Atlantic: „Ve světě, v němž záleží jen na charismatu a emoce vítězí nad rozumem, není místo pro systém brzd a protiváh ani pro vládu práva – je jen prázdným prostorem pro každého, kdo ho umí zaplnit šokujícím a působivým příběhem.“