Vyměkne Trump s Hormuzem? Teď se hraje na cizí účet, včetně evropského

Marek Hudema
Komentář   18:00
Americký prezident Donald Trump ohlásil další prodloužení příměří s Íránem, dokud Teherán nepřijde s jednotným mírovým návrhem a nebudou dokončena jednání o míru. Zároveň nařídil americké armádě, aby pokračovala v blokádě íránských přístavů.
Americký prezident Donald Trump.

Americký prezident Donald Trump. | foto: Reuters

Nadále tedy trvá blokáda Hormuzského průlivu, kde Američané blokují plavidla spojená s Íránem a Írán blokuje ta ostatní. Teď jde jen o to, kdo ucukne dříve. Protože do odvolání blokády druhá strana o míru jednat nezačne.

Kdo má silnější karty, není zatím jasné. Trump tvrdí, že jeho blokáda funguje, připravuje Teherán o peníze a že je íránský režim ekonomicky na dně. Teherán je na tom vskutku špatně, ale nikdo neví, jak špatně a hlavně podle údajů o provozu lodí v Hormuzském průlivu americká blokáda není zdaleka neprůstřelná. Projelo tudy už několik desítek lodí.

Naproti tomu íránská část blokády sice také není stoprocentní, ale je mnohem neprostupnější. Ne fyzicky, ale finančně: hrozby vůči cizím lodím a útoky na některé z nich vedou k tomu, že je pojišťovny odmítají pojistit a dopravci proto raději volí jiné trasy či jejich lodě prostě stojí. Promítá se to do cen ropy a ty se následně promítají i do cen na amerických čerpacích stanicích. Právě to Trumpa bolí, protože to zasahuje jeho voliče, a Írán na tento efekt sází.

Vládci v Teheránu totiž dobře znají zkratku TACO spojovanou s Donaldem Trumpem. Jde o akronym rčení Trump Always Chickens Out, tedy Trump vždy vycouvá. Americký prezident často napřed udělá silná prohlášení, pohrozí a pak vycouvá.

Příkladem může být obchodní válka s Čínou nebo jednání s vůdcem Severní Koreje Kim Čong-unem, o kterém nejprve Trump posměšně říkal, že je „malý rakeťák“ a vyhrožoval mu, že USA jsou „připraveny zničit Severní Koreu“, pokud se nevzdá jaderných zbraní. Aby pak prohlásil, že se do Kima „zamiloval“ a má s ním velmi dobré vztahy. I když Severní Korea staví dál své rakety a má jaderné zbraně, jimiž může zasáhnout území Spojených států.

Tentokrát se ovšem Trump cítí mnohem víc na koni, protože Írán se mu zdá slabší. Je o trochu demokratičtější než Korea a nemá jaderné zbraně. Přetahování s Íránem bude proto zřejmě delší. Ostatně Trump si myslí, že ho mohou USA zničit už od osmdesátých let. V Teheránu teď zase vládnou mnohem neústupnější lidé, než bylo původní vedení, jehož představitele zabily izraelsko-americké nálety.

Hra o to, kdo dřív ustoupí i za cenu vlastního sebezničení, neboli hra na kuře, jak jí říkají Američané, tak může pokračovat dlouho. I proto, že největší náklady ponesou jiní. Blokáda Hormuzu a tedy zvýšení cen ropy, plynu a dalších surovin už dnes ničí část Asie a brzy dopadne tvrdě i na Evropu. Tady totiž funguje, že když se dva hádají, třetí se směje. Třetí tady platí, a to velmi draze.

