Když úhybné manévry nepomáhají. Jak a proč si Trump kauzou Epstein zavařil

Do problémů u jinak až nábožensky loajální voličské základny jej nedostalo nedodržení velikášských slibů na oživení amerického průmyslu, přebudování upadající infrastruktury ani postavení zdi na jižní hranici USA s Mexikem, ale nenápadná a pro jeho příznivce nesmírně důležitá kauza okolo amerického finančníka a odsouzeného kuplíře a sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Kvůli ní se zvedla nečekaná vlna kritiky, jejímž cílem i zdrojem jsou FBI, členové Kongresu, influenceři z hnutí Make America Great Again (MAGA), konspirátoři všemožného druhu, nejbohatší muž světa, americká ministryně spravedlnosti a samotný prezident.

Nesplněný předvolební slib

Jeffrey Epstein byl v roce 2008 na Floridě odsouzen za platbu za prostituci, přičemž FBI a prokurátor měli dostatek důkazů na to, aby jej obžalovali z mnohem závažnějšího zločinu sexuálního zneužívání mladistvých. Zjevně tehdy k mírnějšímu trestu newyorskému finančníkovi pomohly konexe ve vyšších patrech amerického společenského a politického života.

O dekádu později už však takové štěstí a ochranu neměl: federální vyšetřovatelé měli důkazy o tom, že Epstein se v letech 2001 až 2006 dopustil kuplířství a sexuálně zneužil minimálně osmdesát mladých žen, některých nezletilých. Do zneužívání dívek měli přitom být zapleteni právě i všemožní příslušníci (nejen) amerických elit. Epstein skončil ve federální vazbě, kde však brzy spáchal sebevraždu. Korunní svědkyně případu, Virginia Giuffreová, letos v dubnu také spáchala sebevraždu. Nejbližší spolupracovnice Epsteina, Ghislaine Maxwellová, byla v roce 2022 jako jediná odsouzena za kuplířství (mladistvých) na 20 let vězení.

Jak se to celé týká prezidenta Trumpa? Ten se během předvolební kampaně v roce 2024 nechal opakovaně slyšet, že zveřejní dokumenty týkající se politických vražd, jejichž okolnosti a vyšetřování už dlouho živí různorodé konspirační teorie, ať už šlo o atentáty na prezidenta Kennedyho, jeho bratra Roberta nebo Martina Luthera Kinga. Trump tvrdil, že je připraven konečně přinést transparentnost a vyjevit americkému lidu pravdu ohledně událostí dlouho zahalených tajemstvími.

Do nich přitom spadala právě i sebevražda Jeffreyho Epsteina, jelikož řada Trumpových stoupenců věří tomu, že washingtonské a liberální elity ze států New York a Kalifornie jsou součástí globálního uskupení pedofilů, kteří k Epsteinovi měli jezdit na večírky jak na Floridu, tak na tajemný ostrov. Epsteina ovšem po zatčení nechali zabít, aby nevyšly najevo jejich aktivity, které by mohl dokládat například jakýsi seznam Epsteinových klientů.

Ostatně byl to právě Trump, který během svojí první prezidentské kandidatury a následného mandátu přiživoval podobné konspirační teorie, v nichž často účinkovala jeho soupeřka Hillary Clintonová, její manžel Bill Clinton nebo i manželé Obamovi. A právě Trumpovi stoupenci do údajného washingtonského outsidera Trumpa vkládali naději, že součástí jím slibovaného vyčištění washingtonské korupce bude rovněž odhalení pedofilních aktivit (zejména) liberálních elit.

Poprask kolem „seznamu pedofilních elit“

Konspirace ohledně Epsteina zároveň pomáhaly během předvolební kampaně trumpovskému ekosystému televizních osobností, podcasterů a influencerů získávat podporu diváků a posluchačů. Ti doufali, že právě jim – nikoli údajně zkorumpovaným a pedofily ovládaným mainstreamovým médiím – Trump a lidé v jeho okolí předají doposud ukrývané klíčové informace o nebezpečných pedofilech. Ne náhodou si tak Trump do čela FBI vybral dva z nejhlasitějších epsteinovských konspirátorů, Kashe Patela a Dana Bongina, kteří oba opakovaně slibovali, že materiály ukrývané vedením FBI po Trumpově zvolení zveřejní.

Hned v únoru letošního roku dal proto Trumpův tým do rukou významných MAGA influencerů složky s materiály z vyšetřování Epsteina. Ministryně spravedlnosti Pam Bondiová dokonce v rozhovoru pro televizní stanici Fox News deklarovala, že má na stole onen bájný seznam Epsteinových klientů a po jeho kontrole dojde ke zveřejnění. Mělo se tak konečně dát do pohybu odhalení konspirací, jimiž žila značná část hnutí MAGA.

Na začátku července však FBI a ministerstvo spravedlnosti v čele s Bondiovou vydalo v tichosti krátkou zprávu, v níž tvrdí, že vyšetřování úřadů nenašlo žádný seznam Epsteinových klientů a že se Epstein zabil ve vazební cele sám, bez cizího přičinění. K tomu dokonce úřady zveřejnily dvanáctihodinové video z chodby před Epsteinovou celou.

A strhl se poprask. Začaly padat otázky: jak to, že seznam pedofilních elit neexistuje, když jeho existenci v rozhovorech potvrdila samotná ministryně? Jak mohla prohlášení podepsat FBI, když v jejím vedení stojí dva muži, jejichž kariéry a úspěch, který je vynesl právě až do čela vážené instituce, jsou postavené částečně i na slibech, že zveřejní všechny detaily ohledně Epsteina? Proč ve zveřejněném videu chybí minuta těsně přes smrtí Epsteina a proč je video amatérsky editované v programu Adobe?

Na to všechno a další detaily se okamžitě začali ptát nejen Trumpovi příznivci, ale také část MAGA propagandistů i kongresmanů, kteří svým voličům v kampani servírovali podobné sliby a konspirace jako Trump. Atmosféru nedůvěry posílily rovněž výroky Elona Muska, který se během nedávných roztržek s prezidentem ohledně státního rozpočtového schodku nechal na síti X slyšet, že ví, že Trumpovo jméno se nachází na seznamu Epsteinových klientů-pedofilů.

Když následně ministerstvo spravedlnosti zahrálo výsledky vyšetřování do autu, Musk se opakovaně ve svých postech dožadoval a stále dožaduje zveřejnění informací, včetně onoho seznamu.

Hledání obětního beránka

Celá kauza zatím dosáhla vrcholu nedávno, když se prezident Trump opakovaně k Epsteinovi a nevoli svých voličů, influencerů a republikánů vyjádřil pro média a na své sociální síti Truth Social. Nejprve se obořil na novináře, proč se ho stále na Epsteina vyptávají, a to přesto, že to byl samotný Trump a na něj navázaní propagandisté, kdo Epsteina neustále zmiňoval v prezidentské kampani.

Následně ve velmi dlouhém prohlášení online obvinil demokraty v čele s Clintonovými a Obamovými z toho, že právě oni stojí za vytvořením celé kauzy s Epsteinem. Neopomenul ani bývalého prezidenta Bidena, za jehož vlády měl být Epstein souzen a spáchat sebevraždu – byť v té době vládl Trump.

Když však ani tento úhybný manévr neutlumil kritiku Trumpových příznivců – zcela atypicky Trumpův post schytal nevídané množství kritických komentářů, kterých bylo v některé momenty více než lajků –, tak prezident označil své vlastní voliče za hlupáky, naivky a agenty placené Demokratickou stranou. Nezdá se, že by nadávky příznivcům zabraly. Naopak začínají vycházet najevo nové detaily o tom, jak moc se Trump s Epsteinem znal, jak dobří byli v 90. letech přátelé, což jen mate Trumpovu voličskou základnu.

Největším štěstím (a uměním) Donalda Trumpa však je, že vždy nalezne člověka, na nějž lze prezidentův neúspěch či nesplněný slib svést. Tentokrát to vypadá, že jím je ministryně spravedlnosti Bondiová. Trump si očividně během dvou týdnů trvající smrště kritiky všimnul, že se nedůvěra jeho voličů zaměřuje především na lidi, jimiž se prezident obklopil, v čele s Bondiovou. Na samotného prezidenta si nikdo z MAGA osobností (ještě) netroufne, a tak se začaly objevovat nové konspirace o tom, kterak Trumpa opět blokují a snaží se ovládnout nepřátelé hnutí MAGA. Napomohly tomu i články popisující údajnou roztržku mezi Bondiovou a zástupcem ředitele FBI Bonginem, který odmítl kvůli kauze Epstein přijít do práce.

A tak Trump blahosklonně a veřejně přiměl ministryni spravedlnosti zveřejnit některé doposud utajené dokumenty ze soudního procesu s Epsteinem. Bondiovou tím staví do role osoby zodpovědné za celý epsteinovský průšvih, čímž si před svými příznivci ochraňuje auru bojovníka proti korupci a pedofilním washingtonským elitám. Lze si proto představit, že může brzy dojít i k vyhazovu ministryně a následně další prodlevě ve zveřejnění materiálů z kauzy Epstein.

Americká ministryně spravedlnosti Pamela Bondiová. FOTO Profimedia.cz

Trump nikdy pod takovým tlakem doposud fanaticky loajálních stoupenců zatím nebyl a v některých jeho rozčílených vyjádřeních je zjevná frustrace, že jím dlouho používané rétorické a mediální strategie nezabírají tak, jak je zvyklý. Naopak hrozí rozštěpení hnutí MAGA a spřízněných médií. Důvěru v instituce a politiky ve Washingtonu byl totiž Trump zvyklý podrývat on sám – teď poprvé čelí jím vedené instituce té nedůvěře, kterou mezi svými voliči už deset let tak úspěšně navozuje.