To je asi jasné. Byť zřejmě ne v právním smyslu trestného činu. Zakládá tím ale Trump novou tradici? Nebo se jen vrací k tradiční historické americké politice, kterou má, jak tvrdí, tak rád?
Trump chce proměnit volby do Kongresu v referendum o sobě. Ostatně ve svém projevu na předvolebním republikánském sjezdu to řekl jasně: představte si, že volíte mě. A pak to pro jistotu ještě několikrát zopakoval. Pak je samozřejmě jasné, že musí vést kampaň a dávat předvolební sliby. Těch dal mnoho, ale dar pěti tisíc dolarů je z nich nejvýraznější. Byť je otázkou, z čeho by to chtěl Trump zaplatit a zda by mu to Kongres schválil.
|
5000 dolarů všem, kdo zvolí republikány, jinak USA čeká peklo, slibuje a hrozí Trump
Podobné sliby dával Trump už dříve. V listopadu loňského roku napsal na svou sociální síť Truth Social, že vydělá na zavedení dovozních cel biliony dolarů, a tak každému Američanovi (vyjma těch s vysokými příjmy) vyplatí 2 000 dolarů. Když později Elon Musk, který měl se svým Úřadem pro efektivitu vlády (DOGE) ušetřit na státní správě, oznámil, že pak může z ušetřených peněz každému Američanovi vyplatit pět tisíc dolarů, Trump to podpořil.
Klientelismus v moderním hávu
Nikdy předtím ale nešlo o slib platby za politický čin, platby za chování ve volbách. Nicméně takové věci nebyly ve Spojených státech v historii neznámé. V 19. století bylo kupování hlasů běžnou záležitostí. Ne to nepřímé, kdy politici slibují po volbách uskutečnit pro některé voliče výhodné, leč z širšího pohledu předražené či nesmyslné projekty, ale přímý nákup hlasů. Například za peníze, za alkohol, za jídlo či návštěvu u lékaře.
Postupně byl ale tento nákup hlasů omezen. Na konci 19. století zákony zakázaly přímé kupování hlasů, zavedly či posílily tajné hlasování, došlo k částečné profesionalizaci státní správy, takže nešlo vyměňovat masivně pracovní místa ve státních službách za hlasy voličů. K zamezení široce rozšířené korupce přispěl i tisk a rozšíření volebního práva, které zvýšilo počet hlasujících a tím ztížilo jejich nákup hlasů.
|
Trumpovy války s tužkou na mapě budou stát hodně peněz. Podporu ztrácí i u Američanů
Trump se, jak se zdá, vydal proti proudu historie, v moderním hávu vrací do života starou klientelistickou politiku. Současný stát umožňuje plošné odměňování voličů, byť zatím nejde přímo o nákup hlasů, mimo jiné proto, že lze těžko zjistit, kdo jak hlasoval. Ale určitá tendence tu je. Navíc Trumpova snaha dosáhnout politizace státní správy a vytlačit z ní profesionální experty umožní odměňovat voliče i takto.
Ostatně Trump obdivuje historickou Ameriku, včetně amerických politiků 19. století, zejména těch, kteří podporovali územní expanzi Spojených států. Obdivuje i tehdejší ekonomický rozvoj, cla, tak proč se nevrátit i k tehdejšímu stylu poněkud špinavé politiky? Že byl už tehdy označován za nemorální? Vadí to vůbec někomu? Trumpovi rozhodně ne.