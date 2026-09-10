Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Trump slibuje lidem 5000 dolarů, když republikáni vyhrají. Vrací se USA k politice kupování hlasů?

Marek Hudema
Komentář   14:00
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Americký prezident Donald Trump na republikánském sjezdu v Dallasu (9. září...

Americký prezident Donald Trump na republikánském sjezdu v Dallasu (9. září 2026) | foto: Reuters

Americký prezident Donald Trump u řečnického pultíku na republikánském sjezdu v...
Americký prezident Donald Trump na republikánském sjezdu v Dallasu (9. září...
Americký prezident Donald Trump na republikánském sjezdu v Dallasu (9. září...
Donald Trump mluví po boku republikánských politiků k davu na sjezdu v Dallasu....
8 fotografií
Američané jdou v listopadu k volbám do Kongresu a pro vládnoucí republikány nevypadají průzkumy moc dobře. Prezident Donald Trump to chce změnit, a tak slíbil, že když vyhrají jeho republikáni, pošle každému dospělému Američanovi pět tisíc dolarů, tedy asi 104 tisíc korun. Bude se to jmenovat „Trumpova dividenda“, oznámil prezident. Pokud se něco dá označit za jasné uplácení voličů, je to právě tohle.

To je asi jasné. Byť zřejmě ne v právním smyslu trestného činu. Zakládá tím ale Trump novou tradici? Nebo se jen vrací k tradiční historické americké politice, kterou má, jak tvrdí, tak rád?

Trump chce proměnit volby do Kongresu v referendum o sobě. Ostatně ve svém projevu na předvolebním republikánském sjezdu to řekl jasně: představte si, že volíte mě. A pak to pro jistotu ještě několikrát zopakoval. Pak je samozřejmě jasné, že musí vést kampaň a dávat předvolební sliby. Těch dal mnoho, ale dar pěti tisíc dolarů je z nich nejvýraznější. Byť je otázkou, z čeho by to chtěl Trump zaplatit a zda by mu to Kongres schválil.

5000 dolarů všem, kdo zvolí republikány, jinak USA čeká peklo, slibuje a hrozí Trump

Podobné sliby dával Trump už dříve. V listopadu loňského roku napsal na svou sociální síť Truth Social, že vydělá na zavedení dovozních cel biliony dolarů, a tak každému Američanovi (vyjma těch s vysokými příjmy) vyplatí 2 000 dolarů. Když později Elon Musk, který měl se svým Úřadem pro efektivitu vlády (DOGE) ušetřit na státní správě, oznámil, že pak může z ušetřených peněz každému Američanovi vyplatit pět tisíc dolarů, Trump to podpořil.

Klientelismus v moderním hávu

Nikdy předtím ale nešlo o slib platby za politický čin, platby za chování ve volbách. Nicméně takové věci nebyly ve Spojených státech v historii neznámé. V 19. století bylo kupování hlasů běžnou záležitostí. Ne to nepřímé, kdy politici slibují po volbách uskutečnit pro některé voliče výhodné, leč z širšího pohledu předražené či nesmyslné projekty, ale přímý nákup hlasů. Například za peníze, za alkohol, za jídlo či návštěvu u lékaře.

Postupně byl ale tento nákup hlasů omezen. Na konci 19. století zákony zakázaly přímé kupování hlasů, zavedly či posílily tajné hlasování, došlo k částečné profesionalizaci státní správy, takže nešlo vyměňovat masivně pracovní místa ve státních službách za hlasy voličů. K zamezení široce rozšířené korupce přispěl i tisk a rozšíření volebního práva, které zvýšilo počet hlasujících a tím ztížilo jejich nákup hlasů.

Trumpovy války s tužkou na mapě budou stát hodně peněz. Podporu ztrácí i u Američanů

Trump se, jak se zdá, vydal proti proudu historie, v moderním hávu vrací do života starou klientelistickou politiku. Současný stát umožňuje plošné odměňování voličů, byť zatím nejde přímo o nákup hlasů, mimo jiné proto, že lze těžko zjistit, kdo jak hlasoval. Ale určitá tendence tu je. Navíc Trumpova snaha dosáhnout politizace státní správy a vytlačit z ní profesionální experty umožní odměňovat voliče i takto.

Ostatně Trump obdivuje historickou Ameriku, včetně amerických politiků 19. století, zejména těch, kteří podporovali územní expanzi Spojených států. Obdivuje i tehdejší ekonomický rozvoj, cla, tak proč se nevrátit i k tehdejšímu stylu poněkud špinavé politiky? Že byl už tehdy označován za nemorální? Vadí to vůbec někomu? Trumpovi rozhodně ne.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.