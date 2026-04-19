Trump vs. podcasteři. Mysleli si, že budou mluvčími trumpismu, ale udělali chybu

Domnívají se totiž, že válka nebyla v zájmu Ameriky, ale jen Izraele. Tito lidé udělali chybu, když si mysleli, že budou něco jako ideologové a mluvčí trumpismu.
Žádný trumpismus coby koherentní systém politických idejí ale neexistuje. Jsou jen instinkty a emoce Donalda Trumpa, které jsou v čase proměnlivé. Podcasteři také věřili, že když o sobě Trump tvrdil, že je prezidentem míru, který ukončí „nekonečné hloupé války“ na Blízkém východě, myslí to vážně. Že to tak bude, když to slíbil.
Ano, myslel to vážně, až do momentu, kdy myslel vážně pravý opak. Americký prezident sám sebe vnímá jako konzistentního – Trump vždy udělal to, co chtěl Trump – to je exemplární konzistence. Komentátory a redaktory soukromých podcastů však vnímá jako nekonzistentní, ba až jako zrádce, protože ho kdysi podporovali, ale nyní ho už nepodporují.
|
Chtěl být mírotvůrcem, rozpoutal válku. Rozštěpí se kvůli tomu Trumpovi jeho voličská základna?
Všechno to vyvrcholilo v Trumpově zuřivém tvítu na síti „Truth Social“, ve kterém čtyři podcastery, předtím své podporovatele, z nichž jeden byl i Trumpův blízký rádce, označil za mimořádně hloupé.
Jsou jimi Alex Jones, Tucker Carlson, Candace Owensová a Megyn Kellyová. Vlivný podcaster Joe Rogan (ročník 1967), ten nejsledovanější (každou jeho epizodu sleduje 11–14 milionů lidí, dohromady má více než 20 milionů platících diváků), který prezidentovu válku také kritizoval, ale Trumpem ke kritice vybrán nebyl. Většinou se totiž nevěnuje politickým tématům, zaměřuje se na různá společenská témata (jeho posluchači jsou především mladí muži).
A je nutno říci, že jsou také podcasteři, kteří Trumpa podporovali, a podporují i jeho válku proti Íránu jako správnou. A jsou vlivní na americké pravici. Patří mezi ně především Ben Shapiro a Mark Levin.
Propagátor konspirací i oběť antisemitských fám
Ale k těm, které Trump divoce zkritizoval: Alex Jones (ročník 1974) je patologický případ, cynický a maniakální konspirační propagátor, který tvrdil, že jak 11. září 2001 (útoky Al-Káidy), tak i masakr v základní škole v Sandy Hook (2012) byly konspirace. Ve druhém případě prý nebyl nikdo zabit, byli to jen herci. A došlo k tomu proto, aby vláda vyvolala náladu proti zbraním a odzbrojila Američany. (Jones byl soudem odsouzen k zaplacení velkého odškodného rodičům zavražděných dětí, protože věděl, že říká nepravdy.) Když tohoto podvodníka a lháře Trump zkritizoval, slouží to Trumpovi ke cti.
|
Je to stratég, ví, co dělá. Věrní stoupenci Trumpa odmítají, že je blázen
Tucker Carlson (ročník 1969) je už jiný a vážnější případ. Již v roce 2016 patřil k prvním podporovatelům Donalda Trumpa. Byl velice populárním moderátorem na pravicové televizi Fox News. Po volbách 2020 ale vědomě šířil nepravdy, že vítězství ve volbách bylo Trumpovi ukradeno a hlasovací stroje byly zmanipulovány. Když se firma Dominion, jež je vyrobila a provozovala, soudila s Fox News, vysoudila velké odškodné (protože Carlson věděl, že neříká pravdu). Carlson se tedy stal pro Fox News finanční přítěží a v roce 2023 byl propuštěn.
Stal se soukromým podcasterem a jeho mentální sešup pokračoval: začátkem roku 2024 putoval do Kremlu na devótní interview s Vladimirem Putinem. Na podzim toho roku dělal rozhovor s amatérským pseudohistorikem, který tvrdil, že skutečným padouchem druhé světové války byl Winston Churchill, protože nechtěl mír s Hitlerem. Holokaust prý nebyl záměr, ale jen smrt velkého množství zajatců… A na podzim 2025 nahrál interview s vůdcem amerických nacistů Fuentesem, který se svěřil, že kromě Hitlera obdivuje i Stalina…
Carlson měl však velký vliv na Trumpa, v létě 2024 u něho lobboval, aby si Trump za kandidáta na viceprezidenta vybral senátora J. D. Vance, a ještě letos v lednu ho Trump hostil v Bílém domě. Carlson se tak dlouho pohyboval na hraně antisemitismu, až ji překročil a sugeruje, že Židé manipulují Ameriku a Trumpa proti zájmům Ameriky.
|
Putin a Hitler v jedné americké talkshow. Na koho míří pořady Tuckera Carlsona?
Candace Owensová (ročník 1989) je smutný případ. Mladá krásná černoška, která velice schopně v médiích zastávala konzervativní pozice. Američtí konzervativci milují každého, kdo je mladý, příslušník barevné menšiny a ještě k tomu žena, a zastává jejich názory. O to větší je pak zklamání.
Propadla těm nejhorším evropským antisemitským fámám z 30. let 20. století, které v Americe nikdy v takové míře nerezonovaly. Tvrdí, že konzervativního aktivistu Charlieho Kirka zavraždili Izraelci a jeho vdova Erika to ví a s Izraelci spolupracuje… Takto osobně útočila na truchlící vdovu, která svého manžela milovala. Proč to dělá? Pro peníze, kvůli sledovanosti. Čím skandálnější vyjádření, tím větší sledovanost podcastu, tím větší peníze…
Megyn Kellyová (ročník 1970) byla před deseti lety velice schopná a krásná moderátorka Fox News. V létě 2015 moderovala první debatu všech sedmnácti republikánských kandidátů na nominaci na prezidenta pro volby 2016. Zeptala se Trumpa, jestli je vhodným kandidátem, když měl v minulosti tak ošklivé výroky na adresu žen – které věcně odcitovala. Pro Trumpa to bylo nepříjemné a následně ji začal pomlouvat, že byla vzteklá a šílená, protože prý měla menstruaci a „krev jí tekla všude...“
|
Trump jako Bůh má potíže se svými věřícími podporovateli. V USA se víra nebere na lehkou váhu
Od té doby ji Trump nenávidí, Kellyová ho však ve volbách 2024 podpořila. Kritizovala ale íránskou válku, tak ji Trump hodil do jednoho pytle s těmi třemi předchozími. Ona se mezitím dostala do internetové přestřelky s proválečným a protrumpovským rozhlasovým komentátorem Markem Levinem o velikosti jeho penisu...
Šílené tvíty
Během Velikonoc měl Trump vskutku šílené tvíty typu „Íránu jsem dal deset dní na to, aby otevřel Hormuzskou úžinu… je 48 hodin před tím, než se na ně snese Peklo. Sláva buď Bohu!“ Nebo na Velikonoční neděli: „Otevřete tu zasr... úžinu, vy šílení bastardi, jinak budete žít v Pekle – jen se na to dívejte. Chvála Alláhovi.“ Nebo poté v úterý: „Dnes v noci zemře celá civilizace, a už se nikdy nevrátí zpět… Bůh žehnej velkému lidu Íránu!“
Následně uzavřel s Íránem příměří a tvítem zkritizoval ty čtyři podcastery. Aby se teď nejnověji pustil do papeže Lva XIV., zkritizoval ho a naznačil mu, že je papežem jen díky němu, Trumpovi. Ale to je již příběh jiný…