Válka v Íránu, další dílek do skládačky. Jak Trump postupně zklamává mnohé ze svých stoupenců

Téměř každý Trumpovi nadává a úkol obhajovat dohodu s Íránem dostal viceprezident Vance, který byl ohledně války proti Íránu v únoru nejvíce skeptický. Mnozí to považují pro něho za sebevražednou misi, misi nemožnou – pokud jde o to, po čem toužil, totiž v roce 2028 kandidovat na prezidenta a vyhrát.
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Již v červnu loňského roku, kdy proběhla krátká, dvanáctidenní válka Izraele proti Íránu a Trump do ní zapojil Ameriku na poslední dva dny (šlo o bombardování tří podzemních zařízení na obohacování uranu; Izrael nemá tak silná letadla schopna unést ty nejtěžší konvenční bomby ničící podzemní bunkry, ty má Amerika), mnozí prominentní bývalí stoupenci Trumpa, kteří se prezentovali jako ideologové hnutí MAGA, to kritizovali. Podle nich americká účast ve válce proti Íránu nebyla v zájmu Ameriky, ale jen Izraele. Americká účast v ní však byla milosrdně krátká.
Nekorunovaný král MAGA
K definitivní roztržce došlo letos na přelomu února a března. Trump se rozhodl pro velkou leteckou válku proti Íránu po boku Izraele. Trvala necelých čtyřicet dní, od 28. února do 7. dubna.
S Trumpem se záhy rozešel jeho bývalý podporovatel, publicista Tucker Carlson (který v posledních letech začal vykazovat paranoické a antisemitské sklony), ale kritizovala ho i moderátorka Megyn Kellyová.
Bývalá největší Trumpova fanynka ve Sněmovně reprezentantů, Marjorie Taylor Greenová, se stala jeho ostrou kritičkou. Ona a republikánský kongresman Thomas Massie, principiální libertarián a izolacionista, jediný republikánský člen Sněmovny reprezentantů, který v červenci 2025 hlasoval proti Trumpovu návrhu rozpočtu, protože USA ještě více zadlužuje (návrh rozpočtu, který Trump označil za „velký, nádherný zákon“), byli vůči Trumpovi kritičtí už kvůli kauze predátora Jeffreyho Epsteina; chtěli, aby Trumpova vláda vše zveřejnila, jemu se moc nechtělo. Nakonec zveřejnili vše, ale s mnohými jmény začerněnými.
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Massie, kritik války proti Íránu, ležel Trumpovi tak v žaludku, že se Trump postaral, aby Massie letos na jaře prohrál republikánské primárky, a v listopadu už kandidovat nebude. Z politiky se nechystá odejít, ale tvrdí, že za jeho porážku v primárkách nemůže Trump, nýbrž „sionisté“.
Tím se dostáváme k členské základně hnutí MAGA: Trump je stále jejich nekorunovaným králem. Oni tvoří asi 25 procent americké populace, tvoří základ voličů Republikánské strany, a jsou Trumpovi věrně oddáni. Když on řekne, že je za mír, jsou taky za mír; když řekne, že válka proti Íránu je v zájmu americké národní bezpečnosti, jsou za válku. Myslí si, že prezident Trump věci rozumí víc než kdokoli jiný.
Dohoda, která má k ideálu daleko
Tito voliči jsou loajální vůči Trumpovi a ti intelektuálové či politici, kteří si mysleli, že jsou mluvčí MAGA, se mýlili. MAGA není žádná koherentní ideologie s konkrétním postojem; MAGA jsou momentální instinkty či tendence prezidenta Trumpa. Tito samozvaní intelektuálové a politici MAGA se octli v pozici generálů bez vojska. Vojsko, členská základna MAGA, je na straně Trumpa, ať dělá, co dělá.
Jak se ukázalo, Trump má na ně solidní vliv: když chtěl, aby nějaký republikánský politik primárky prohrál, voliči MAGA ho poslechli a ten politik je prohrál. Když Trump chtěl, aby někdo jiný primárky vyhrál, tak je vyhrál.
Pak byli i komentátoři blízcí Trumpovi a MAGA, kteří válku proti Íránu vítali. Například rozhlasový moderátor Mark Levin, který oceňoval Trumpovu odvahu, prozíravost a statečnost, že vojenským zásahem zabránil Íránu získat atomovou bombu, k čemuž se neodhodlal žádný předchozí prezident. Trumpa podporovala v Senátu i stará garda republikánských senátorů.
Nyní se Trump rozhodl pro dohodu s Íránem, která vůbec není ideální; Írán má dostat 300 miliard dolarů, není zřejmé, co bude s jeho obohaceným uranem pohřbeným v podzemí, a není zřejmé, zda plavba přes Hormuz bude svobodná, anebo Írán bude vybírat poplatky, jakési výpalné či výkupné. Jak byl kdysi zklamán Tucker Carlson útokem Trumpa na Írán, tak je nyní zklamán Mark Levin dohodou Trumpa s Íránem, která je velice nejasná a nedokonalá. Jako kdyby měl Trump tendenci nakonec zklamat každého.
Větší porážka než Pearl Harbor
Demokratičtí politici samozřejmě byli a jsou vůči Trumpovi kritičtí z principu a povinnosti, a nejvíce jim vadilo, že pro útok na Írán Trump nepožádal Kongres o rezoluci zmocňující ho k použití síly. Mimochodem, to vadilo i některým republikánským senátorům, liberálním dámám paní Murkowské z Aljašky a paní Collinsové z Maine, či libertariánovi Randu Paulovi z Kentucky.
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Nyní, když se Trump postavil proti některým republikánským senátorům v primárkách a dohodu s Íránem nekonzultoval se senátory, jsou prý velice napjaté i vztahy mezi prezidentem Trumpem a vůdcem republikánských senátorů Johnem Thunem z Jižní Dakoty.
No mnozí američtí neokonzervativci, většinou jestřábi jako Robert Kagan, kteří byli vždy proti Trumpovi, protože ho vnímali jako příliš izolacionistického, rovnou napsali, že Trump utrpěl s Íránem fiasko, je to prý větší porážka než Pearl Harbor nebo Vietnam, jak Kagan uvedl v květnu ve velice čteném eseji v časopisu The Atlantic.
Když se rozhodovalo o válce na konci února, největší pochybnosti měl viceprezident Vance. Ostatní, pokud nějaké měli, dali na Trumpův instinkt. Vance pak loajálně obhajoval Trumpovu politiku. Nyní má veřejně hájit jeho dohodu s Íránem a taky s ním jednat. Hodně štěstí…
Za dohodu jsou prý hlavní vyjednavači Trumpa Kushner a Witkoff; naopak podle úniků do médií o dohodě mají největší pochybnosti ministr zahraničí Rubio, ministr obrany Hegseth a šéf CIA Ratcliffe. Veřejně však mlčí.
Otázkou je, kdy – a zda vůbec – se od Trumpa začne distancovat viceprezident Vance, jak se budou blížit prezidentské volby 2028. A zda v nich bude vůbec kandidovat na prezidenta, anebo si počká na nějaké jiné volby v budoucnu. Trump může nakonec zklamat i jeho – tím, že ho nepodpoří.