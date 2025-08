Trump vyhodil kvůli faktům šéfku statistiky a vydal se čínskou cestou

Nejjasnějším případem je vyhození komisařky Úřadu pro statistiku práce Eriky McEntarferové. Trump tak reagoval na páteční zprávu ministerstva práce o tom, že americká ekonomika v červenci vytvořila výrazně méně pracovních míst, než se očekávalo. A na to, že předchozí údaje za poslední měsíce byly, pokud jde o zaměstnanost, zkorigovány výrazně dolů.

Podle Trumpa je to všechno politika, protože McEntarferová byla nominována jeho předchůdcem a soupeřem Joem Bidenem, a musí být nahrazena někým odbornějším. Trump to uvedl na své síti Truth Social, kde v tom samém textu zdůraznil, že ekonomika pod jeho vládou zažívá konjunkturu. A také se zmínil o tom, že šéf centrální banky Jerome Powell by měl být také odeslán do důchodu.

Vina je na straně oponentů

Proč tentokráte došlo k poměrně velkým opravám ve statistikách zaměstnanosti, není jasné. Možná to bude souviset s propouštěním ve státní správě, které zasáhlo i statistiky, a už se odráží třeba na zjišťování cen a tím také počítání inflace. Dalším problémem jsou neustálé změny ohledně budoucí výše cel, což vede k rychlým firemním rozhodnutím o propouštění lidí. Nejde o nějakou politiku. Mimochodem, McEntarferovou schválil ve funkci americký Senát, senátoři z obou stran, včetně současného amerického viceprezidenta J. D. Vance, který je víc než blízký Trumpovi a je takovým jeho „bojovým psem“ vypouštěným proti oponentům.

Trumpův útok byl motivován čistě tím, že se mu nelíbila čísla, která ukazovala, že si ekonomika nevede tak dobře, jak by si přál. A vadí mu i kritika ze strany americké centrální banky, která upozorňuje na negativní dopady jím zaváděných dovozních cel.

Trump je přesvědčen, že vysoká dovozní cla jsou řešením amerických ekonomických problémů spolu se snižováním daní pro bohatší občany. Pokud to nefunguje, nemůže podle něj být chyba v jeho politice, ale v tom, jak ji ostatní včetně statistiků hodnotí. Pokud fakta neposlouchají prezidenta, mohou za to jeho političtí protivníci. A tak se zkrátka snaží změnit pro příště statistiku a podryje důvěryhodnost centrální banky.

Prorůstání politiky s ekonomikou

Erika McEntarferová.

Spojené státy se tím ale ocitnout ve stejném ranku jako kdysi některé jihoamerické země či dnes Čína. Dostanou se mezi státy, jejichž statistiky jsou politicky ovlivněny a jsou proto nevěrohodné. Na rozdíl od těchto zemí, kterým to až tak nevadilo, mají ale Spojené státy rozvinutý volný kapitálový trh, a tam to bude působit potíže.

Samozřejmě, na nějakou dobu „cinklé“ státní statistiky nahradí statistiky vytvářené soukromými analytickým firmami, na které ovšem časem bude Trump tlačit, aby je nezveřejňovaly a dávaly je k dispozici jen některým investorům. Znamenalo by to ovšem prorůstání politiky s ekonomikou a vytváření politicky řízeného kapitalismu podobajícího se čínskému režimu.