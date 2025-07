Symboly. Čemu neunikne ten, koho pozvou do Oválné pracovny

Jako vždy trčel na nízkém stolku před prezidentem a jeho hostem model Boeingu 747. Je to Air Force One a Rutte na něj koukal stejně znuděně jako já skrz televizi. Proč má Trump na stole zrovna tohle? Není přece ani CEO letecké společnosti TrumpAir, ani nemá prsty umazané od lepidla jako sběratelé leteckých kitů.

Jak jsem se s pomocí AI Grok dopátral, model se octl na tomhle stolku už v červnu 2019. Pak si ho Trump odvezl do Mar-a-Lago, a když se do Bílého domu vrátil, postavil si ho tam zas. Model na sobě totiž má livrej, kterou mu navrhl on sám. (Slovo livrej je na místě, anglicky se výrazem „livry“, což je jinak služební oděv přidělený pánem služebníkovi, označuje design trupů letadel jednotlivých společností.) Na rozdíl od tradiční bílo-modré kombinace má Trumpem navržená livrej taky červený pruh a též modrá je tmavší, američtější. Trumpovi na Air Force One fakt hodně záleží, ale toho si všiml už před pár měsíci katarský emír.

Byl jsem zvědavý, co na tom stole, ale i jinde v Oválné pracovně, mělo pár předchozích prezidentů. Nejdřív demokrati: Biden před krbem neměl na trvalo nic, ale na stolcích po stranách krbu měl busty Martina Luthera Kinga a Johna F. Kennedyho, na krbové římse pak kus kamene z Měsíce. Obama míval na stolku mísu jablek a v pracovně taky Kingovu bustu. Clinton si vystavil Abrahama Lincolna.

V časech republikánů nikdy v Oválné pracovně nechyběla jedna a ta samá soška. Jmenuje se The Bronco Buster (Krotitel divokých koní) a v roce 1905 ji z bronzu odlil americký sochař Frederic Remington. Kovboj na vzpínajícím se koni je považován za symbol americké odvahy dobývat i odhodlanosti prosadit svou vůli. Je tak populární, že ho dělají – nejspíš v Číně – menšího a z plastu, aby si ho mohl do obýváku koupit za 10 dolarů každý.

Donald Trump má v pracovně samozřejmě jeden z autorem ověřených originálů. Stojí na historickém stole zvaném Resolute Desk, hned pod portrétem jeho oblíbeného prezidenta Andrewa Jacksona.

Škoda, že je evidentně pyšnější na to plastové letadélko, které symbolizuje – co vlastně? I když, dalo by se mu to odpustit, kdyby konečně dokázal Putina donutit k ukončení krvavého ukrajinského dobrodružství. A pak by se vlastně dalo uvažovat i o té Nobelově ceně míru – což připouští i Fareed Zakaria v souvislosti s uzavřením příměří v Gaze. (A že ani on Trumpa nemiluje.)

Pozn. pro příznivce Motoristů: Bronco fakt není pouze první model SUV od Forda.