Trumpova zakázaná kniha. Prezident se za „zesměšnění“ mstí bývalému poradci

Kdo si ještě vzpomene na léto 2020? Světová veřejnost tehdy řešila jen jedno téma: covid-19. Na obzoru už se ale vznášela politická událost roku – americké prezidentské volby. Deník The New York Times tehdy přinesl ukázky z připravovaných pamětí bývalého poradce pro národní bezpečnost USA Johna Boltona. Hned několik pasáží bylo šokujících.
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Bolton totiž Trumpa vykreslil ani ne tak jako tvrdého autoritáře s rasistickými sklony, za kterého ho tehdy chtěla mít liberální média, nýbrž vcelku zmateného chaota, který například neví, že Finsko už není součástí Ruska (od roku 1917). Prezident se tehdy zcela logicky rozzuřil a proti někdejšímu podřízenému spustil právní válku.