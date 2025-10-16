Kdy, když ne teď? Trump chce využít „moment Gaza“ a zatlačit na Putina

Obrázky šťastných Izraelců obletěly svět a tiskla je liberální média stejně jako konzervativní. Takovéhle PR produkty má Trump rád. Udělá se dobrá věc, on sklidí chválu a Ameriku to nic nestojí. Tomu se v byznysu i politice říká win-win.
Jenže všechny Trumpovy velké úspěchy se zatím omezují na Blízký východ. Příměří v Gaze a bombardování Íránu před půl rokem se zapíšou jako vrcholy jeho zahraničněpolitického působení. Na evropském poli to ale zatím tak slavně nevypadá.
Mírový proces na Ukrajině ani na dva pokusy nepřinesl víc než symbolická prohlášení a hodinku slávy pro ruského prezidenta Vladimira Putina na červeném koberci. Rusko na Ukrajinu útočí stejnou intenzitou jako před Trumpovým nástupem do úřadu a ani o píď neuhlo ze své válečné strategie. Cílem je Ukrajinu vyčerpat v opotřebovávací válce a doufat, že se mezi USA a „koalici ochotných“ mezitím projeví první trhliny. Sám Trump Moskvě v tomto směru dal v únoru velkou naději a Putina tak v jeho záměru jen utvrdil.
Skvělý vztah s Putinem je už minulostí
Teď už je ale situace jiná. I Trump se dokáže poučit - i když to trvá déle, než bychom chtěli, a po cestě nutně naráží na meze svého zahraničněpolitického uvažování. Lze však s jistotou konstatovat, že americkému prezidentovi o mír na Ukrajině upřímně jde, a nyní už dokonce hodlá kopat v rámci možností i za Kyjev, nikoli jen za Moskvu.
V tomto směru Putin svou ideální příležitost k uzavření výhodného míru propásl - v únoru měl Trumpa naservírovaného na zlatém podnose. Rusko by to prakticky nic nestálo a dostalo by se mu de facto uznání svého panství nad Krymem i východní Ukrajinou.
Nové kolo diplomatického ringu už pro něj jistě tak příznivé nebude. Trump posílil a je jistější v kramflecích. Úspěchy na Blízkém východě mu daly sebevědomí, které v diplomacii dříve postrádal. V úterý se před americkými novináři obsáhle rozhovořil na téma Putin a poprvé přitom o jejich vztahu použil anglický minulý čas „had“, namísto předpřítomného „have had“. Jinými slovy „měli jsme“ skvělý vztah, ale jak to bude dál, se uvidí.
To je sice malý posun, ale přesto znatelný. V pátek do Washingtonu přijede ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a jsou tu náznaky, že si domů do Kyjeva odveze deal na dodávky amerických dalekonosných střel Tomahawk. Pokud se tak stane, bude možno přepsat skóre Moskva - Kyjev na 1:1.