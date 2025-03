Cesta do Trumpovy hlavy aneb co nás čeká a nemine. A příjemné to nebude

Ovšem vysmívat se takovému projevu by bylo laciné a hlavně nebezpečné, protože obsahuje obrysy budoucnosti.

Trump už to několikrát ukázal, že to, co říká, myslí vážně. Trump tedy podle svého projevu chce zvednout cla na dovoz z téměř každé země včetně zemí Evropské unie. Zajímavé přitom je, že se zaměří mnohem víc na zvyšování cel pro dosavadní americké spojence než pro nepřátele a konkurenty USA včetně Číny.

Je připraven vést obchodní války a na odvetná cla chce reagovat dalšími ještě vyššími cly. Představuje si, že Amerika bude uvalovat cla na cizí dovoz a ostatní na to nemají právo reagovat a musí poslouchat. Že to tak nebude a může to vést k obchodní válce a světové ekonomické hospodářské krizi, to ho nijak netíží. Stejně jako třeba to, že jeho snaha o masovou deportaci imigrantů může také zasáhnout americkou ekonomiku.

Recept na katastrofu

Donald Trump navíc mluvil o daňových úlevách pro americké občany i pro americké firmy - pro ty sníží daně dokonce zpětně. Zároveň chce vyrovnaný státní rozpočet a snižovat státní dluhy. Kde na to vezme? I to je v jeho projevu. Bude prodávat bohatým lidem „vstupenky“ do Spojených států, tedy povolení k pobytu a následně občanství, a „zdaní“ ostatní národy již zmíněnými cly.

Chce i ušetřit velké částky na státní administrativě a poděkoval za to, že na tom pracuje, Elonu Muskovi, svému „ministru“, který ale oficiálně není ministrem. Musk totiž nebyl schválen Senátem jako ministr, takže Trump hraje hru, že i když není ministrem, jako o ministrovi o něm mluví. Musk, miliardář a nikým nevolený technokrat, má pomoci Trumpovi odstranit ze státního aparátu nevolené byrokraty a technokraty.

Poplatky za vstup do USA a snížení počtu státních úředníků nevyrovnají ani současné výdaje státní pokladny. Trump se tedy zřejmě chystá k masivnímu zavádění cel, které má naplnit americkou státní pokladnu. Už teď jsou nově zavedená americká cla nejvyšší od roku 1943 a evidentně to není konec. Trump předpokládá, že cla v USA vytvoří v ekonomice „malé poruchy“, ale vše se prý překoná a bude lépe - tím, že se toho bude v Americe víc vyrábět a vzroste zaměstnanost.

Trump věří a bude to tak prezentovat veřejnosti, že zdražení zboží kvůli clům se snadno vyváží tím, že firmy budou mít vyšší zisky. Vzhledem k tomu, že zdraží spousta věcí o trochu, zatímco investice do výroby budou koncentrované a budou hodně vidět, Trumpovi voliči si nebudou nějaký čas stěžovat a Trump bude cla zvyšovat dál. Že je to dlouhodobě recept na katastrofu a že dovoz do USA je nutný, protože „vyrovnává“ americké dluhy a z nich plynoucí útraty a podporuje hodnotu dolaru, tomu Trump jednoduše nevěří a ani věřit nechce.

Je to na Marku Rubiovi

V zahraniční politice Trump naznačil, že je pro mír mezi Ruskem a Ukrajinou a že ho chce rychle. Což implicitně znamená bez ohledu na spravedlnost či dlouhodobé dopady. Zároveň se ukazuje, že Trump je imperialista a že mu jde o rozšíření amerického teritoria.

Zmínil se v této souvislosti o Panamském průplavu a Grónsku. O Grónsku řekl, že pokud se tamní obyvatelé rozhodnou, uvítá je jako součást USA, ale zároveň že si myslí, že je získá tak jako tak. Nepřímo pak pohrozil svému ministru zahraničí Marku Rubiovi, který je pokládán mezi americkými spojenci za umírněného, že když se imperiální plány nepovedou, bude vinen Rubio. Jiné ministry, považované za radikální, proruské a protievropské, Trump ve svém projevu jen chválil.

Ti, kterých se budoucí Trumpovy akce nemile dotknou, ho sice mohou teď kritizovat, poukazovat na lži, které pronesl, či se utěšovat tím, že to přece není tak hrozné a že to možná Trump myslel jinak, ale nijak si tím nepomohou. Mohou také hledat v Trumpových negativech pozitiva, jako to udělal dánský ministr zahraničí, když zdůraznil, že Trump mluvil o sebeurčení Grónska, ale je to jen lhaní si do kapsy.

Trump vidí svět tak, jak chce, a bude si dělat, co chce, bez ohledu na následky. A také to udělat může, žádnou opozici ani korektiv ve svém okolí ani v americké politice nemá. Stačilo se podívat do publika při jeho projevu. Naprostá většina vládních republikánských zákonodárců tleskala Trumpovi ve stoje a opoziční demokraté ho většinou poslouchali s kamennými tvářemi a mlčeli. Nakonec jich hrstka odešla ze sálu.

Trumpa nikdo brzdit nebude. Musí to udělat Evropa a pomůže jí v tom, až za nějakou dobu Trump narazí na realitu. Ale bude to trvat a bude to bolet.