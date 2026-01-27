Peníze až na prvním místě. Nezkalí Babišovo přátelství s Trumpem otázka financí?

Vstřícného Babišova postoje vůči Trumpovi si nedávno všiml i bruselský server Politico. Ten mj. označil Babiše za jednoho z typických evropských politiků, kteří mají k Trumpovi svůj osobitý přístup – v případě českého premiéra jde o roli sympatizanta. (A mj. připomněl, že si „koupil glóbus, aby viděl, kde je Grónsko“, o které má Trump zájem.)
Sám Babiš ostatně označuje vztahy s šéfem Bílého domu za přátelské, což prý dokládá i telefonát, který mu Trump adresoval během Vánoc. Babiš několikrát i zmínil, že Trumpa pozval na návštěvu do Česka. „Bylo by fajn, kdyby prezident Trump po pětatřiceti letech znova navštívil Českou republiku,“ zaznělo v jeho rozhovoru pro iDNES.cz.
Peníze potřebujeme pro „naše lidi“
Na druhou stranu by tyto přátelské vztahy mohly narušit dva faktory. Tím prvním je postoj České republiky, resp. Babišovy koaliční vlády k případnému členství v Trumpově vznikající Radě míru.
|
Být, či nebýt v Radě míru? Udělejme si jasno, zda vše, co je od Trumpa, je skutečně od ďábla
Zatímco potenciál samotného členství zatím analyzuje ministerstvo zahraničí, do hry vstupuje i finanční otázka. Prezident USA totiž členství podmiňuje vstupním poplatkem ve výši jedné miliardy dolarů, tedy 21 miliard korun, byť první tři roky by mělo být členství bezplatné. Miliardový výdaj však rozhodně představuje fakt, který je (nejen) proti Babišově srsti. Koaliční vláda ANO, Motoristů a SPD se totiž ve své rétorice ohání nutností podpory a zajištění blahobytu „našich lidí“.
„Nemáme 21 miliard, potřebujeme peníze pro ČR, protože musíme dát do pořádku veřejné finance po minulé vládě. Takže pokud bychom se stali členy, tak žádné miliardy vkládat do Rady nebudeme, ostatně první tři roky se žádné platby ani nepředpokládají,“ prohlásil Babiš pro iDNES.
|
Obrana má své úběžníky a náklady. Až si Evropa udělá domácí úkoly, bude si moci nárokovat spojenectví
Navíc chce Babišova vláda „dávat do pořádku“ i další relikt minulé vlády, což byl příslib Fialovy vlády zvyšování obranných výdajů ze 2 na 3,5 procenta HDP do roku 2035 plus další 1,5 procenta na nevojenské investice. „Nebudeme navyšovat peníze na zbrojení nebo chcete-li na obranu. Ta dvě procenta HDP jsou plus minus dostačující,“ uvedl Babišův koaliční partner, šéf SPD Tomio Okamura po zasedání koaliční rady.
Sám šéf ANO opakovaně uvádí, že tyto nové cíle NATO, k nimž se členské státy Aliance zavázaly loni v létě, představují nerealistické požadavky.
Otázkou je, co na to Donald Trump? V obou případech jde o nemalé peníze, které by v zásadě měly skončit v americké kapse (s různou intenzitou možností jejich kontrola a využívání).