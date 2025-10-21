V Americe protestoval rekordní počet demonstrantů. Ale kde je opozice vůči Trumpovi?

Ale víkend na konci týdne přinesl masové protitrumpovské demonstrace ve velkoměstech USA. Pod heslem „Žádní králové“ v narážce na Trumpovo časté krypto- (a ne až tak krypto-) monarchistické vystupování. Mimochodem, příští rok 4. července uplyne čtvrttisíciletí, co USA žádné krále nemají.
Trump je polarizující státník, jeho obliba kolísá mezi 44 a 49 procenty. Jedni ho milují, jiní nenávidí. Proto masové demonstrace proti němu v ulicích amerických měst nejsou překvapením. Jsou však, a jejich podoba happeningu, nejlepším důkazem toho, že v Americe žádná diktatura není.
Takovéto demonstrace by se konat nemohly na Rudém náměstí v Moskvě či na Tchien-an-men v Pekingu. Kdyby se tam někteří o ně pokusili, byli by okamžitě zbiti policií a odvezeni neznámo kam; jejich rodiny by byly šťastné, kdyby je ještě někdy po letech uviděly živé.
Miláček členské základny
Demonstrace v USA nepřeceňujme. Amerika je ústavní demokracie a politická rozhodnutí se činí v ústavních institucích, nikoli na ulici. Prezident Trump představuje jednu třetinu federální moci, druhou třetinou je Kongres. Jenomže v obou komorách Kongresu mají nyní většinu republikáni, a ti se Trumpovi bojí oponovat, i když si myslí, že v nějakých otázkách je jeho politika mylná nebo že on své ústavní pravomoci překračuje.
Proč se bojí mu oponovat? Protože Trump je stále miláčkem republikánské členské základny, voličů v primárkách, a ty naštvat republikánští kongresmani a senátoři nechtějí, takže opozice proti jednotlivým Trumpovým návrhům je u republikánů v Kongresu nikoli v desítkách kongresmanů a senátorů, nýbrž v jejich jednotkách.
Kongres tak nyní není ústavou zamýšlenou protiváhou prezidenta a ani nebude, dokud demokraté nezískají většinu v alespoň jedné komoře. To se může stát nejdřív v listopadu 2026, když se bude volit celá Sněmovna reprezentantů a třetina senátorů.
Třetí třetinou federální moci v USA je justice, ta nejméně politická složka moci, rovnocenná však legislativě a exekutivě, na vrcholu s Nejvyšším soudem. Ten nemá být politickou protiváhou prezidenta, ale strážcem právního státu a ústavnosti. V současné době je však tou nejefektivnější brzdou pro ambice prezidenta. Nejvyšší soud mu mnohé exekutivní nároky uznal, ale trval na dodržování procedurálních pravidel, např. při vyhošťování ilegálních imigrantů.
Demonstranti v ulicích měst protestující proti Trumpovým deportacím ilegálních imigrantů coby „disrupci měst“ jsou ve schizofrenní pozici: Trump jen vynucuje platné imigrační zákony. Pokud se demonstrantům nelíbí, měli by apelovat na své kongresmany a senátory, aby je změnili. Ale to se nestane.
Faktem je, že demokraté a mnozí předtrumpovští republikáni byli rádi, že platné imigrační zákony se nevynucovaly – vnímali ilegální imigranty jako pozitivum, ať politické (demokraté) či ekonomické (republikáni). Je ale velkou neúctou vůči právnímu státu přijímat zákony bez ochoty je vynucovat; to pak je lepší je raději nepřijímat. Nelze se pak divit, že nakonec přijde někdo, kdo je vynucovat chce a bude – Trump.
(Na druhou stranu projevem zhrubnutí americké demokracie je video vytvořené s pomocí AI, v němž Trump s královskou korunou na hlavě v kokpitu stíhačky shazuje fekálie na demonstranty; umíte si představit, že takové video by vytvořil někdo ze stoupenců takových slušňáků, jako byli prezidenti Reagan či Bush starší? Já taky ne.)
Umírněná exagentka, nebo radikální socialista?
Absence opozice vůči Trumpovi je daná i tím, že Demokratická strana je v taktice rozštěpená. Radikální křídlo ji chce posunout doleva. Vedení demokratů v Kongresu (senátor Schumer, kongresman Jeffries) se obává, že to by u centristických voličů a střední třídy ještě více posílilo Trumpa. On by pak vypadal jako ten umírněnější. Indikátorem budou nejbližší volby za dva týdny, 4. listopadu.
Ve volbách guvernérky Virginie nejspíš uspěje bývalá kongresmanka a předtím agentka CIA Abigail Spanbergerová, umírněná demokratka, před svou republikánskou protikandidátkou. Ve volbách starosty New Yorku je favoritem radikální socialista a antisionista Zohran Mamdani; může se tak stát starostou města s nejpočetnější židovskou populací mimo samotný Izrael.
Ve volbách guvernéra New Jersey je favoritkou rovněž demokratka před republikánem; kdyby však vyhrál republikán v tomto spíše demokratickém státě, Trump bude spokojen. Pokud vyhraje demokratka, lze čekat, že demokraté za rok většinu v jedné komoře Kongresu získají a Trump už neprosadí nic. Před demokraty bude dilema: má být jejich tváří do budoucna umírněná Spanbergerová, nebo radikální Mamdani?