Trump kandidoval v roce 2024 jako „kandidát míru“ a chtěl být „největším mírotvůrcem všech dob“, jak řekl ve svém inauguračním projevu v lednu 2025. Toužil po Nobelově ceně míru a otevřeně si o ni říkal. A již v kampani 2016 kritizoval „hloupé, nikdy nekončící války“ na Blízkém a Středním východě, v nichž Amerika uvízla za jeho předchůdců Bushe a Obamy.
Jenže v červnu 2025 se po dobu dvou dnů připojil k izraelské dvanáctidenní válce proti Íránu za účelem zničení (či alespoň pohřbení) íránského jaderného programu. Již tehdy ho někteří představitelé MAGA kritizovali za údajnou zradu tohoto hnutí a jeho voličů. Jenže tehdy byla americká účast ve válce krátká.
Pak přišel letos v lednu krátký, jen několik hodin trvající zásah ve Venezuele a zatčení jejího diktátora Madura. Žádná dlouhá válka to nebyla.
Avšak poslední únorový den taková začala a trvá dodnes. A není zřejmé, jak dlouho bude ještě trvat.
V rozporu s příslibem MAGA
Jde o masivní útoky Izraele a USA proti Íránu za účelem zničení jeho programu balistických raket (od dvanáctidenní války loni v červnu do konce letošního února jich Írán vyrobil cca tři tisíce), zničení raket samotných i továren na ně, jakož i likvidaci politického a vojenského velení Íránu. Trump sice chvíli mluvil o „změně režimu“ v Íránu, ale ta se nyní vůbec nezdá být pravděpodobná.
A Írán svými drony útočí na arabské monarchie na druhé straně Perského zálivu a ochromil přepravu ropy přes Hormuzskou úžinu, kudy proudí dvacet procent veškeré ropy na světě. Což následně zvyšuje ceny pohonných hmot, energií a dopravy, a tudíž i všech komodit všude na světě. To může být – a bude – problém pro všechny ekonomiky, pokud se námořní cesta přes úžinu rychle neobnoví.
Kdo kritizoval Trumpa za účast v loňské červnové válce proti Íránu a za tuto velkou válku tamtéž, která trvá již několik týdnů? Komentátor Tucker Carlson, bývalý Trumpův poradce a šéf prezidentské kampaně v roce 2016 Steve Bannon, bývalá trumpistická kongresmanka Marjorie Taylor Greeneová, či komentátorka Megyn Kellyová.
Tito lidé tvrdí, že válka proti Íránu nebyla a není v zájmu USA, ale jen Izraele. A příslibem MAGA bylo, že Amerika se už nebude starat o svět, ale jen o sebe, že deportuje ilegální imigranty, sníží inflaci a zvýší životní úroveň Američanů – a všechno toto prý Trump útokem na Írán zradil. Tuto pozici zastává i bývalý Trumpův ředitel Národního protiteroristického centra Joe Kent a vyjádřil ji i tím, že na funkci ředitele rezignoval. Je zatím jediný americký vládní činitel, který tak učinil na protest proti válce s Íránem (jeho pozice byla na středním stupni státní správy).
Ale podstatné je, že žádný jiný vládní činitel tak neučinil, ani ti, kdo proti válce s Íránem byli. Například viceprezident J. D. Vance, který je veřejně loajální vůči Trumpovi, což jako viceprezident být musí. Pokud se však válka vyvine špatně, šance Vance na zvolení prezidentem v roce 2028 zaniknou.
A nerezignovala ani ředitelka Národního zpravodajství (což není šéfka CIA, nýbrž osoba, která dostává zprávy od všech zpravodajských služeb a předkládá je prezidentovi) Tulsi Gabbardová, přímá nadřízená Kenta. Ona kdysi byla demokratickou kongresmankou a k Trumpovi se přidala až v roce 2022, je hinduistka indického původu, která nesnáší islámské sunnity, a byla vždy tolerantní vůči šíitům, tedy režimu v Íránu a bývalému režimu Assada v Sýrii. Doposud nerezignovala.
V Kongresu kritizují válku především principiální libertariáni jako kongresman Massie a senátor Rand, oba z Kentucky, kteří jsou izolacionisté a nonintervencionisté (byli i proti zásahu ve Venezuele). Většina republikánských kongresmanů a senátorů však vyčkává, anebo prezidenta podporuje.
Odmítnutí i potlesk
A co jeho voliči, zradil Trump MAGA? On odpovídá parafrází Ludvíka XIV. (“Stát jsem já“): „MAGA jsem já; MAGA je to, co já řeknu, že je MAGA“. A má pravdu v tom, že většina jeho skalních stoupenců mu stále věří a podporuje ho, ať dělá, co dělá, ať už má politické otočky jakékoli. Jsou jako kult a Trump měl pravdu, když v roce 2016 prohlásil: „kdybych někoho za denního světla zastřelil na 5. avenue v New Yorku, mým stoupencům by to nevadilo.“
Podle průzkumů je skalních členů MAGA asi 15 procent amerického elektorátu a 15 procent z nich s válkou proti Íránu nesouhlasí – ti se tedy cítí být Trumpem zrazeni. Trumpa však volili i mnozí předchozí tradiční republikáni a nezávislí, kteří s Trumpovou válkou nesouhlasí v mnohem větší míře.
Celkově ze všech voličů, kteří Trumpa v roce 2024 zvolili prezidentem, je ostře proti válce s Íránem 25 procent (ostatní buď nevědí, nebo je jim to jedno, nebo s Trumpem souhlasí). Tedy menšina jeho voličů, ale taková, že kdyby v roce 2024 neměl jejich podporu, nebyl by prezidentem zvolen.
A pak kromě zmíněných mediálních postav jsou tady jiní MAGA komentátoři, jako například na pravici populární rozhlasový redaktor Mark Levin, který Trumpa obhajuje a válce proti Ameriku nenávidícímu, terorismus podporujícímu a o jaderné zbraně usilujícímu režimu íránských ajatolláhů tleská. Mark Levin prohlásil, že kdo Trumpa během války kritizuje, je zrádce; není divu, že Trump Levina na své sociální síti „Truth Social“ vychválil do nebe.
Trump však dostatečně nevysvětlil, proč válka a proč právě teď. Zatím mu to prochází, ale pokud by trvala příliš dlouho, bylo vy v ní příliš mnoho amerických obětí, nebo ceny ropy, benzinu a všeho stouply, stala by se nepopulární, on by se stal nepopulárním a rozklížení, ba až vážné štěpení v Republikánské straně by začalo narůstat, až by k němu došlo.