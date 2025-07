Vyřeším to za 14 dní, říkává s oblibou Trump. Délku oněch 14 dní určuje on sám

Trump rád novinářům říká, že se něco důležitého stane nebo že něco klíčového oznámí do dvou týdnů. Dělal to už během svého prvního mandátu a jen za prvního půl roku od svého návratu do Bílého domu tuto frázi mnohokrát využil. A to u důležitých témat mezinárodní politiky i té domácí.

Kupříkladu na konci května stanovil americký prezident dvoutýdenní ultimátum Vladimiru Putinovi ve vyjednáváních o míru na Ukrajině. Po uplynutí lhůty se nic vážného nestalo, Ruská federace nemusela čelit žádnému trestu či přitvrzení amerického postoje.

Obdobně Trump vyhrožuje už několik let zemím a institucím Evropské unie v otázce obchodních cel – deadline dvou týdnů zaznívá a nejspíše bude dále zaznívat opakovaně. Boj proti teroristům z ISIS měl kdysi rovněž trvat dva týdny.

Prezidentův metafyzický koncept

Nejznámějším příkladem v domácí politice je pak vedle infrastrukturních plánů a výstavby protiimigrační zdi Trumpův slib do dvou týdnů představit a následně uvést v platnost nový zdravotnický systém, především tedy reformu zdravotního pojištění.

Touto lhůtou se Trump zaklínal již v roce 2020, ale dodnes k reformám nedošlo, byť minulý týden Kongresem schválený masivní balík daňových škrtů bude znamenat zásadní změny v tom, kteří Američané na státem spolufinancované zdravotní pojištění dosáhnou a k jaké kvalitě zdravotní péče budou mít přístup. Žádný plán a vizi však prezident nikdy nepředstavil, a i nyní reportérům tvrdí, že změny ve zdravotnických programech jsou minimální.

Jak posměšně podotýkají New York Times, dva týdny jsou u Trumpa jakýmsi metafyzickým konceptem. Není zcela zřejmé, zda se jedná o skutečný časový plán nebo zdržovací taktiku, jestli to bude znamenat ano, či ne. Obsah či délku oněch dvou týdnů určuje pouze a jenom samotný prezident a někdy to může znamenat, že dva týdny nebudou znamenat vůbec nic a trvat budou roky a roky.

Proti kritice Trumpovy zvláštní jednotky času lze samozřejmě namítnout, že nedávný vojenský úder proti Íránu prezident umně zamaskoval právě svou typickou dvoutýdenní lhůtou. Pouhých pět dní poté, co si vzal dva týdny na rozmyšlenou, dal prezident zelenou operaci Vzpínající se lev a zaskočil Írán i spojence. Lze tedy říct, že dvoutýdenní taktika je i zastíracím manévrem, který dává prezidentovi čas na rozmyšlenou, během nějž dojde ke konkretizaci plánu, samotné akci nebo také celá věc vyšumí do prázdna.

… a karavana jede dál

Nicméně vzhledem k frekvenci, s níž americký prezident oné dvoutýdenní floskule využívá, je pravděpodobnějším vysvětlením jeho znalost fungování amerických médií. Dva týdny totiž představují dostatečně specifický časový horizont na to, aby o něm a Trumpově prohlášení americká média informovala, a zajistila tak prezidentovi dostatečné a opakované pokrytí, z nějž Trump vychází jako akceschopný lídr.

Zároveň jsou dva týdny dost dlouho na to, aby se na většinu podobných prezidentových slibů zkrátka a jednoduše pozapomnělo. V přívalu dalších nových Trumpových prohlášení, aktivit a jiného domácího či světového dění nemají ani novináři ani občané kapacitu a soustředění kontrolovat, zda Trump svým slovům dostál a jak přesně se dané téma vyvíjí.

A přestože si Trumpovy taktiky média čím dál více všímají, a dokonce s ní konfrontují prezidentovu mluvčí i prezidenta samotného, karavana vždy jede dál – konfrontace vyšumí nebo je rychle odbyta jako nepřiměřená kritika. A z Trumpových dvou týdnů jsou opět měsíce, roky anebo taky vůbec nic.