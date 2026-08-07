Trump zase zpeněžuje své prezidentství. Kdo zaplatí, dozví se dřív, co udělá

Ne že by měl nějaké geniální nápady. Ale to, co ho napadne či se chystá udělat, napíše na jím založenou sociální síť Truth Social. Vlastněnou firmou Trump Media & Technology Group (TMTG), kde má Trump nepřímo významný podíl. Svými projevy Trump často zahýbe cenou surovin, trhy akcií i hodnotou dalších cenných papírů. Sám Trump prý tvrdí, že Truth Social je jeho „psací stroj“.
Výhoda za sto tisíc dolarů
A protože informace o tom, co asi zamýšlí americký prezident a kam se tedy bude ubírat americká politika (Trump podle odborníků rozhoduje fakticky sám, jeho kabinet či vládní odborníci na to mají omezený či spíše nulový vliv), jsou pro obchodníky na akciových a dalších trzích cenné, rozhodl se je zpeněžit. Kdo zaplatí sto tisíc dolarů (zhruba 2,1 milionu korun) měsíčně, získá API přístup na Truth Social a tím bude vědět o sekundy či spíš milisekundy dříve než ostatní, co Trump na síť napsal.
Nezdá se to o moc dřív, ale třeba obchodníci při tak zvaném vysokorychlostním i jiném obchodování toho dokážou využít. A rozdíl v reakci na nějakou informaci o pár milisekund může nakonec znamenat stamiliony dolarů.
Pro velké obchodníky na burze a zavedené banky přitom není sto tisíc dolarů měsíčně ani zdaleka vysoký obnos. Problém je ovšem v tom, že k malým investorům a malým obchodníkům se tahle informace dostane později a tak budou v nevýhodné pozici. To zavání zakázaným obchodováním na základě neveřejných informací, tak zvaným insider tradingem.
Jenže představitelé TMTG tvrdí, že o nic nejde – vždyť Trumpovy zprávy budou i nadále veřejné. Navíc se objevuje námitka, že API přístup nabízí i další sociální sítě. Či některé burzy. Jenže tam nepublikuje své informace prezident a neoznamuje tak oficiální politiku. A také tam často API přístup slouží spíš k publikaci něčeho, zkrátka k automatickému posílání informací opačným směrem.
Že by střet zájmů?
Pro obchodníky bude asi dost těžké zpracovat Trumpovy chaotické výlevy na Truth Social. Lidskou silou to nepůjde, použijí bezpochyby umělou inteligenci. Ale jak si umělá inteligence přebere prezidentovy zprávy psané občas poněkud chaoticky a jaký pak z toho bude výsledek obchodování, je ve hvězdách. Nicméně výhoda to bude.
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Je ale tohle trestné? Zdá se, že není. Zákony o insider tradingu s něčím takovým prostě nepočítaly. A žádost opozice, aby to vyšetřila Komise pro cenné papíry adresovaná jejímu šéfovi (jmenovanému Trumpem), evidentně nepadne na úrodnou půdu. Otázkou však je, zda nejde u prezidenta o střet zájmů. To se bude případně vyšetřovat, až opustí úřad.
Do té doby je jasné jedno. Trump na tom vydělá. API přístup, který si zakoupily velké banky a další velcí hráči na trzích, je totiž jediným skutečně podstatným příjmem Truth Social. Další příjmy z reklamy nejsou nijak závratné. Plánem TMTG je přitom poskytovat ve větším měřítku než nyní finanční a byznysově informační služby a možná přijdou podobné produkty. Tak uvidíme, co ještě se dá na americkém prezidentství zpeněžit.