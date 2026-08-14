Oslabení americké prestiže. Je Trump v kontejneru symbolem válečného neúspěchu?

Miloš Balabán
Glosa   9:00
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Americký prezident Donald Trump v Oválné pracovně Bílého domu představil plán...

Americký prezident Donald Trump v Oválné pracovně Bílého domu představil plán na modernizaci mezinárodního letiště Dulles. (29. července 2026) | foto: AP

Trump se při odletu ze summitu NATO ukryl v kontejneru na jídlo
Na letištní ploše je vidět zásobovací vůz zaparkovaný naproti letadlu Air Force...
Na letištní ploše je vidět zásobovací vůz zaparkovaný naproti letadlu Air Force...
Na letištní ploše je vidět zásobovací vůz zaparkovaný naproti letadlu Air Force...
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Více než měsíc po skončení summitu NATO v Ankaře vyplaval na povrch až neuvěřitelný příběh spojený s odletem amerického prezidenta Donalda Trumpa. Na letišti před kamerami nastoupil do staršího prezidentského speciálu, aby z něj byl nepozorovaně odvezen v kontejneru používaném pro dodávky jídla na palubu vojenského stroje C32A.

Ten ho dopravil do Británie, kde opět potají nastoupil do Air Force One, ze kterého před zraky novinářů demonstrativně vystoupil. A pak už pokračoval „standardně“ v cestě nejnovějším prezidentským letadlem darovaného Katarem.

Důvod této speciální operace řízené zpravodajskými službami a prezidentovou ochrankou? Obavy o Trumpovu bezpečnost po výhrůžkách ze strany Íránu. Možná by se nad tím mohlo mávnout rukou, protože v minulosti se častokrát stalo, že v zájmu bezpečnosti američtí prezidenti přicházeli nebo odcházeli na různé akce podzemními garážemi, zadními vchody, kuchyněmi nebo nákladními výtahy.

Jenže teď jsou Spojené státy už téměř půl roku ve válce s Íránem, o kterém Trump tvrdí, že je téměř zhroucený a na kolenou. „Letištní manévry“ o tom moc nesvědčí – vždyť k nim došlo v zemi, která je jedním z nejdůležitějších amerických spojenců, což by Trumpovi mělo zaručit absolutní bezpečnost.

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Není to přiznání obav, že Írán zhroucený není a že stále disponuje vojenskými a zpravodajskými kapacitami, které mohou Spojeným státům ještě řádně zkomplikovat život? Podceňovat to opravdu nelze. Ostatně Íránci určitě mohou mít Trumpa na mušce i kvůli tomu, že v roce 2020 nařídil likvidaci šéfa speciálních jednotek Kuds Íránských revolučních gard generála Sulejmáního. A k tomu se přidává i zabití nejvyššího íránského duchovního vůdce Alího Chameneího v první den americko-izraelských útoků proti Íránu.

Ve slepé uličce

Nicméně letištní „inkognito odcházení“ tak trochu oslabuje americkou prestiž před celým světem. Je to dost možná hmatatelná připomínka toho, že se Washington dostal s Íránem do slepé uličky. A nic na tom nezmění ani častá Trumpova prohlášení, že s Íránem jde vše podle plánu a že brzy bude dosaženo konce války s americkým vítězstvím. Zaznělo jich už asi přes čtyřicet…

Poslední jsme slyšeli v pondělí, kdy Trump prohlásil, že Hormuzský průliv je „nyní otevřený“, přestože tato zásadní námořní cesta pro globální ekonomiku zůstává nadále pod íránskou kontrolou, a tudíž je fakticky uzavřená. Maximálně jí proplouvají jednotky plavidel oproti silnému předválečnému provozu, kdy tudy denně proplouvalo až 130 lodí. A na obzoru není žádná americko-íránská dohoda o opětovném udržitelném otevření Hormuzu.

Celá kauza s ukrývajícím se americkým prezidentem pak může být i propagandistickým darem pro íránský režim. A možná se i kvůli ní dál zvedne už tak vysoká nespokojenost Američanů s válkou.

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