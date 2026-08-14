Oslabení americké prestiže. Je Trump v kontejneru symbolem válečného neúspěchu?

Ten ho dopravil do Británie, kde opět potají nastoupil do Air Force One, ze kterého před zraky novinářů demonstrativně vystoupil. A pak už pokračoval „standardně“ v cestě nejnovějším prezidentským letadlem darovaného Katarem.
Důvod této speciální operace řízené zpravodajskými službami a prezidentovou ochrankou? Obavy o Trumpovu bezpečnost po výhrůžkách ze strany Íránu. Možná by se nad tím mohlo mávnout rukou, protože v minulosti se častokrát stalo, že v zájmu bezpečnosti američtí prezidenti přicházeli nebo odcházeli na různé akce podzemními garážemi, zadními vchody, kuchyněmi nebo nákladními výtahy.
Jenže teď jsou Spojené státy už téměř půl roku ve válce s Íránem, o kterém Trump tvrdí, že je téměř zhroucený a na kolenou. „Letištní manévry“ o tom moc nesvědčí – vždyť k nim došlo v zemi, která je jedním z nejdůležitějších amerických spojenců, což by Trumpovi mělo zaručit absolutní bezpečnost.
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„Nabídl Íráncům k zabití stovku lidí.“ Trump čelí za trik s letadlem ostré kritice
Není to přiznání obav, že Írán zhroucený není a že stále disponuje vojenskými a zpravodajskými kapacitami, které mohou Spojeným státům ještě řádně zkomplikovat život? Podceňovat to opravdu nelze. Ostatně Íránci určitě mohou mít Trumpa na mušce i kvůli tomu, že v roce 2020 nařídil likvidaci šéfa speciálních jednotek Kuds Íránských revolučních gard generála Sulejmáního. A k tomu se přidává i zabití nejvyššího íránského duchovního vůdce Alího Chameneího v první den americko-izraelských útoků proti Íránu.
Ve slepé uličce
Nicméně letištní „inkognito odcházení“ tak trochu oslabuje americkou prestiž před celým světem. Je to dost možná hmatatelná připomínka toho, že se Washington dostal s Íránem do slepé uličky. A nic na tom nezmění ani častá Trumpova prohlášení, že s Íránem jde vše podle plánu a že brzy bude dosaženo konce války s americkým vítězstvím. Zaznělo jich už asi přes čtyřicet…
Poslední jsme slyšeli v pondělí, kdy Trump prohlásil, že Hormuzský průliv je „nyní otevřený“, přestože tato zásadní námořní cesta pro globální ekonomiku zůstává nadále pod íránskou kontrolou, a tudíž je fakticky uzavřená. Maximálně jí proplouvají jednotky plavidel oproti silnému předválečnému provozu, kdy tudy denně proplouvalo až 130 lodí. A na obzoru není žádná americko-íránská dohoda o opětovném udržitelném otevření Hormuzu.
Celá kauza s ukrývajícím se americkým prezidentem pak může být i propagandistickým darem pro íránský režim. A možná se i kvůli ní dál zvedne už tak vysoká nespokojenost Američanů s válkou.