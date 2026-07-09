Trumpova politika na hraně. Když síla začíná bezohledně nahrazovat diplomacii

Jenže existuje hranice, za níž už nejde o odvážnou politiku, ale o zbytečné oslabování spojenců a mezinárodního řádu.
Jeho nejnovější výroky na summitu NATO v Ankaře, kdy opět spojoval svou nespokojenost s Aliancí s otázkou Grónska a současně kritizoval evropské spojence za jejich postoj k Íránu, jsou de facto ukázkou takového přístupu.
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Trump znovu zopakoval, že Grónsko by mělo připadnout Spojeným státům, a dal najevo, že považuje postoj Dánska za problém i uvnitř NATO. Současně americký prezident prohlásil, že dohoda s Íránem je mrtvá, a vyhrožoval obchodními opatřeními vůči některým spojencům. Například Španělsku. K nelibosti části české opozice Trump prozatím nijak „nevynadal“ Česku, které jistě nešlo na summitu přehlédnout, jelikož tam poslalo rovnou „dvě delegace“.
Podceňujeme vlastní obranu, nebo jednáme uvážlivě?
Lze samozřejmě do jisté míry souhlasit s tím, že evropské státy dlouhá léta podceňovaly vlastní obranu a příliš spoléhaly na americký bezpečnostní deštník. V tomto směru měl Trump oprávněnou kritiku už během svého prvního prezidentského období. V tom drží linii. A americký volič to rád slyší. Stejně tak je legitimní upozorňovat na rostoucí význam Arktidy nebo na nebezpečí, které představuje íránský režim.
Jinou věcí však je způsob, jakým své názory Trump prosazuje.
Spojenectví totiž není založeno pouze na vojenské síle. Stejně důležitá je předvídatelnost, důvěra a respekt k partnerům. Pokud prezident nejsilnější členské země NATO opakovaně zpochybňuje územní integritu jiného člena Aliance nebo používá ekonomické hrozby jako nástroj nátlaku na vlastní spojence, oslabuje tím právě to, co má NATO představovat, klid a jednotu.
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Z právního hlediska je situace přitom poměrně jednoznačná. Grónsko je autonomní součástí Dánského království a o jeho budoucnosti nemůže rozhodovat žádný zahraniční politik, byť by zastupoval nejsilnější světovou velmoc. Princip sebeurčení národů i respekt k územní svrchovanosti států patří mezi základní kameny současného mezinárodního práva. Ať se to Donaldu Trumpovi líbí, či nikoliv.
Dvojí metr?
Demokratický svět dlouhodobě kritizuje Rusko za nerespektování hranic sousedních států. O to opatrnější by měli být západní politici při jakýchkoliv úvahách o získávání cizích území silovým či nátlakovým způsobem. Nelze přece měřit dvojím metrem.
Donald Trump bezpochyby zůstává mimořádně schopným vyjednavačem a politikem, který dokáže otevírat témata, jimž se jiní vyhýbají. Právě proto od něj lze očekávat více než jen provokativní výroky určené domácímu publiku.
Opravdová velmoc se totiž nepozná pouze podle velikosti armády nebo ekonomiky. Pozná se také podle schopnosti přesvědčovat spojence argumenty místo ultimát a budovat autoritu respektem místo neustálého vyvolávání konfliktů a hádek.
V tomto směru Donald Trump svému vlastnímu historickému odkazu spíše škodí než prospívá. Anebo se pletu?