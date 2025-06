Deset let Donalda Trumpa. Od oznámení kandidatury až po celní válku a konfrontaci s Čínou

Trump byl v roce 2016 zvolen jako první prezident Spojených států, který nikdy předtím nezastával žádný volený úřad - viceprezidenta, guvernéra, senátora, kongresmana -, a ani nebyl generálem ve vítězné válce. On však vyhrál; kandidoval jako populista a nacionalista proti kosmopolitním elitám – jaká to ironie: miliardář z Manhattanu, velice to netypický populista.

Pak impeachment na počátku roku 2020, porážka ve volbách 2020, druhý impeachment na počátku roku 2021, čtyři žaloby a několik desítek obvinění, dva pokusy o atentát, z nichž jeden velice vážný, aby si pak v listopadu 2024 zajistil přesvědčivé vítězství, triumfální návrat, největší comeback v dějinách USA.

Podívejme se, jak se vláda Trumpa II bude lišit od vlády Trumpa I.