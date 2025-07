Porazit Rusko cly? Trump se na Putina skutečně naštval, ale válku to ukončit nemusí

Trump uvěřil tomu, že i Putinovi jde o ukončení války, o mír v podmínkách výhodných pro Rusko. Až teď zjistil, že Putinovi nejde o mír, ale o vítězství, o splnění válečných cílů, de facto o kapitulaci Ukrajiny v podmínkách podrobení se Rusku.

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Trvalo dlouho, než na to Trump přišel. Tak dlouho, že leckdo ho už považoval za lúzra v této válce i v přetahování se s Putinem. Ale teď – po eskalaci ruských útoků – se Trump skutečně naštval. Co to znamená?

Není jestřáb ani holubice, co vlastně je

Naplňují se tak jistá klišé. Třeba to, že Američané někdy bývají naivní, tudíž je lze podrazit, například řečnit o mírovém jednání a přitom stupňovat raketové útoky. Ale podrazit je lze jen jednou, pak se zatvrdí. A tuto kvótu, zdá se, Putin vyčerpal.