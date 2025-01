Kde se vzalo jméno prezidenta Trumpa

K čemuž stranou a nepodstatně dodávám, že nápis „Moudrá hlava – prášek do pečiva“ nesly prvorepublikové sáčky s výrobky firmy Dr. Oetker (ostatně profilová silueta ženské busty se v logu této firmy nalézá dodnes), zejména však bych chtěl říci, že to jediné, co mne na tom znepokojuje, je to znepokojení: jako – připouštím – naprostý politologický laik totiž nějak nedovedu pochopit, proč že by se prezident USA měl na prvním místě starat o něco jiného než o USA. (Pikantní na věci shledávám i to, že úplně stejní experti se velmi znepokojovali, když Česká republika měla prezidenta, který – jak se alespoň zdálo – se staral více o Rusko a Čínu než o vlastní zemi... tehdy jsem to ovšem plně chápal.)

Když už by mne něco znepokojovalo, tak asi to, že Donald Trump vůbec kdy mohl zvítězit ve volbách. Vždyť jeho styl vyjadřování, mimiky i gestikulace, sebechlubný a sebestředný obsah či evidentně nereálné sliby (“ukončím válku za jediný den“) a všechny další rysy, jak je lze vnímat z televizních obrazovek či sociálních sítí, jej předurčují spíše k tomu, aby sympatie ztrácel, než aby je získával.

Ale asi je mentalita amerických voličů jiná než ta naše, a nejen asi, leč zcela jistě byl Donald Trump pro mnoho lidí přece jen přijatelnější než jeho protikandidátka, jež ztělesňovala „pokrok“ projevující se mj. přesně tím, proti čemu nový prezident hned první minuty svého úřadování zasáhl: masovou nelegální imigrací, požadavkem práv (či rovnou privilegií) pro 63 nestandardních pohlaví atd.

Ale rozbor uvedené problematiky ponechám výše zmíněným kuchyňským přísadám a raději se budu věnovat tomu, že anglické slovo „trump“ je sice ekvivalentem českého „trumf“ (“vítězící barva v karetních hrách“, přičemž české, anglické, a třeba i německé znění má původ ve slově „triumf“), ale původ jména nového prezidenta nemá s právě uvedeným nic společného.

Předkové Donalda Trumpa z otcovy strany totiž žili v Německu (jeho děd Friedrich, poangličtěle Frederick, se do USA přistěhoval koncem 19. století), v městečku Kallstadt: k roku 1608 je v místních zdrojích doloženo, že se tam usadil právník jménem Hanns Drumpf.

Kdy došlo ke změně rodinného jména na Trump, není úplně jasné: v seznamu kallstadtských daňových poplatníků se údajně ke konci 17. století uvádí obchodník s vínem Johann Philipp Trump, podle jiných údajů změnu jména na Trump provedl až Donaldův děd Friedrich při naturalizaci, a ještě jiné prameny ji datují do období napoleonských válek – přičemž, ač se to může na první pohled zdát podivné, není vyloučeno ani to, že jsou víceméně správně všechny varianty, neboť matrikáři, kronikáři a další úřední osoby dávnějších dob zapisovali jména tak, jak je zrovna slyšeli a jak byli zvyklí psát jména podobně znějící (přičemž takové zvyky se mohly lišit), takže jméno jedné osoby, a tím spíše celé rodové linie, mohlo být v různých úředních záznamech zapsáno různě – např. Brandel, Prandel, Prantel, Prantl, Brantl, Brandl… a totéž jistě mohlo nastat u jména Drumpf, s možnými variantami Trumpf, Drump a Trump, které v různých letopočtech zapsali různí úředníci různě. Jistotu jména Trump tak máme až u jména Donaldova děda Friedricha/Fredericka v jeho naturalizačním formuláři z r. 1892 (přičemž ovšem v jeho imigračním záznamu z r. 1885 je uvedeno „Trumpf“).

Pro odpověď na řečnickou otázku z nadpisu je ovšem nejpodstatnější, že německé příjmení Drumpf, Trumpf či Trump nemá nic společného s kartami: historicky jde o metonymické pojmenování hudebníka shodné se jménem jeho nástroje – do češtiny bychom proto jméno „Trump“ překládali nejvhodněji jako „Trubač“.