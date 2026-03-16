Trumpovy ropné šachy. Americký prezident Ukrajinu a Evropu zaskočil

Trhy Trumpovi uvěřily. Cena barelu ropy klesla z úrovně okolo 110 dolarů na devadesát. Mělo to ale krátkodobý efekt, válka stále pokračuje, plout průlivem je nadále nebezpečné a cena opět vystoupala nad 100 dolarů. A každý tanker označený Íránskými revolučními gardami za přepravce ropy spojeného s „USA a sionisty“ bude na jejich mušce. Cílem Íránců je vyšponovat cenu na 200 dolarů.
Úzkou námořní cestou se ale přesto proplout dá – plují zde íránské a čínské tankery přepravující ropu do říše středu. Zároveň vyšlo najevo, že při plánování operace proti Íránu Pentagon a Rada národní bezpečnosti dostatečně nevyhodnotily riziko íránské blokace průlivu. A teď dodatečně americký ministr financí Scott Bessent ohlašuje, že americké námořnictvo začne doprovázet lodě plující průlivem. Odkdy to bude, neřekl. Pojišťovací společnosti nicméně před plavbami varují…
V Kremlu si mnou ruce
Američanům zatím nezbývá nic jiného než hledat jiné cesty, jak globální trh s ropou stabilizovat. Proto volal v pondělí Trump ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, po němž prohlásil, že USA uvolní sankce související s ropou „na některé země“, aby zmírnily nedostatek způsobený íránskou válkou. A ještě dodal, že Spojené státy nemusí tyto sankce vrátit, až ceny ropy opět klesnou. O ropě šla zřejmě řeč při opětovném středečním jednání na Floridě mezi zmocněnci obou prezidentů Stevem Witkoffem a Kirillem Dmitrijevem.
Už před týdnem vydalo americké ministerstvo financí Indii 30denní povolení k nákupu ruské ropy, k „udržení pravidelných dodávek na světový trh“. A ve čtvrtek povolilo nákup ruské ropy naložené na tankerech na moři.
Znamená to krok k revizi americké strategie trestání jiných států za nákupy ruských energií. V Kremlu si tak mohou mnout ruce. Sankční kruh povolil, a navíc ruský rozpočet je nastaven na tom, že země vyváží ropu za 59 dolarů za barel, takže teď ještě na krizi vydělá.
Podle listu The Financial Times od faktického přerušení normálního lodního provozu v Hormuzském průlivu Rusko získalo navíc mezi 1,3–1,9 miliardy dolarů a do konce března se to možná může vyšplhat od 3,3 do 4,9 miliardy. Znamená to, že bude mít i víc peněz na vedení války proti Ukrajině.
Podle názoru německého kancléře Friedricha Merze proto není důvod k uvolnění sankcí a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prohlásil, že pokud k tomu dojde, bude to pro Kyjev vážná rána.
Předvolební hrozba
Jenže Trump musí hrát ropnou partii i na domácím hřišti. Spojené státy jsou sice už energeticky soběstačné a jejich vazba na Blízký východ je z hlediska energetických potřeb minimální, nicméně ceny pohonných hmot na amerických benzinkách s ohledem na vývoj globálních trhů také poskočily až o 20 procent na 3,48 dolaru za galon. A analytici varují, že pokud bude konflikt eskalovat, může cena překročit historické maximum pět dolarů. Pro Trumpa je to politickou hrozbou před listopadovými volbami do Kongresu, kterou žádná diplomatická rétorika nezakryje.
A Evropa může opět jen přihlížet „energetickému tsunami“. Zahájení operace proti Íránu s ní USA nekonzultovaly, totéž se týká jejich tahů na ropné šachovnici. Navíc na ni může dolehnout přerušení dodávek ropy a plynu z Perského zálivu a tím i jejich zdražování od jiných dodavatelů.
Vydělat na tom mohou USA, neboť Evropa se po svém odstřižení od Ruska, kvůli jeho válce proti Ukrajině, přeorientovala na americký zkapalněný plyn. V geopolitice tak opět prohrává.