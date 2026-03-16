Trumpovy ropné šachy. Americký prezident Ukrajinu a Evropu zaskočil

Miloš Balabán
Úhel pohledu   18:00
Americký prezident Donald Trump se v reakci na překotné zvyšování ceny ropy kvůli válce s Íránem rozhodl před týdnem zatáhnout za záchrannou brzdu. Prohlásil, že válka je v podstatě u konce a varoval Írán, že pokud bude blokovat Hormuzský průliv, kterým prochází 16 milionů barelů ropy denně, zasáhne proti němu „dvacetkrát tvrději“.
Trhy Trumpovi uvěřily. Cena barelu ropy klesla z úrovně okolo 110 dolarů na devadesát. Mělo to ale krátkodobý efekt, válka stále pokračuje, plout průlivem je nadále nebezpečné a cena opět vystoupala nad 100 dolarů. A každý tanker označený Íránskými revolučními gardami za přepravce ropy spojeného s „USA a sionisty“ bude na jejich mušce. Cílem Íránců je vyšponovat cenu na 200 dolarů.

Úzkou námořní cestou se ale přesto proplout dá – plují zde íránské a čínské tankery přepravující ropu do říše středu. Zároveň vyšlo najevo, že při plánování operace proti Íránu Pentagon a Rada národní bezpečnosti dostatečně nevyhodnotily riziko íránské blokace průlivu. A teď dodatečně americký ministr financí Scott Bessent ohlašuje, že americké námořnictvo začne doprovázet lodě plující průlivem. Odkdy to bude, neřekl. Pojišťovací společnosti nicméně před plavbami varují…

Válka proti Íránu se blíží ke konci, řekl Trump. Nevyloučil zabavování ropy

V Kremlu si mnou ruce

Američanům zatím nezbývá nic jiného než hledat jiné cesty, jak globální trh s ropou stabilizovat. Proto volal v pondělí Trump ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, po němž prohlásil, že USA uvolní sankce související s ropou „na některé země“, aby zmírnily nedostatek způsobený íránskou válkou. A ještě dodal, že Spojené státy nemusí tyto sankce vrátit, až ceny ropy opět klesnou. O ropě šla zřejmě řeč při opětovném středečním jednání na Floridě mezi zmocněnci obou prezidentů Stevem Witkoffem a Kirillem Dmitrijevem.

Už před týdnem vydalo americké ministerstvo financí Indii 30denní povolení k nákupu ruské ropy, k „udržení pravidelných dodávek na světový trh“. A ve čtvrtek povolilo nákup ruské ropy naložené na tankerech na moři.

Znamená to krok k revizi americké strategie trestání jiných států za nákupy ruských energií. V Kremlu si tak mohou mnout ruce. Sankční kruh povolil, a navíc ruský rozpočet je nastaven na tom, že země vyváží ropu za 59 dolarů za barel, takže teď ještě na krizi vydělá.

Vyhlaste vítězství a stáhněte se. Jak vnímat Trumpova slova o brzkém konci války

Podle listu The Financial Times od faktického přerušení normálního lodního provozu v Hormuzském průlivu Rusko získalo navíc mezi 1,3–1,9 miliardy dolarů a do konce března se to možná může vyšplhat od 3,3 do 4,9 miliardy. Znamená to, že bude mít i víc peněz na vedení války proti Ukrajině.

Podle názoru německého kancléře Friedricha Merze proto není důvod k uvolnění sankcí a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prohlásil, že pokud k tomu dojde, bude to pro Kyjev vážná rána.

Předvolební hrozba

Jenže Trump musí hrát ropnou partii i na domácím hřišti. Spojené státy jsou sice už energeticky soběstačné a jejich vazba na Blízký východ je z hlediska energetických potřeb minimální, nicméně ceny pohonných hmot na amerických benzinkách s ohledem na vývoj globálních trhů také poskočily až o 20 procent na 3,48 dolaru za galon. A analytici varují, že pokud bude konflikt eskalovat, může cena překročit historické maximum pět dolarů. Pro Trumpa je to politickou hrozbou před listopadovými volbami do Kongresu, kterou žádná diplomatická rétorika nezakryje.

Že ropa zdražuje? Aspoň vyděláme, hlavní je boj s impériem zla, napsal Trump

A Evropa může opět jen přihlížet „energetickému tsunami“. Zahájení operace proti Íránu s ní USA nekonzultovaly, totéž se týká jejich tahů na ropné šachovnici. Navíc na ni může dolehnout přerušení dodávek ropy a plynu z Perského zálivu a tím i jejich zdražování od jiných dodavatelů.

Vydělat na tom mohou USA, neboť Evropa se po svém odstřižení od Ruska, kvůli jeho válce proti Ukrajině, přeorientovala na americký zkapalněný plyn. V geopolitice tak opět prohrává.

Obranné výdaje má Pavel za nedostatečné, rozpočet vetovat nebude, řekla Schillerová

Ministryně financí Alena Schillerová při představení hospodářské koncepce...

Úhel pohledu

Trumpovy ropné šachy. Americký prezident Ukrajinu a Evropu zaskočil

Tanker proplouvající Hormuzským průlivem.

My to nezačali. Evropané pracují na odblokování Hormuzu, misi NATO vylučují

Muž prochází po břehu Hormuzského průlivu ve městě Chór Fakkán ve Spojených...

Šest světových premiér. Ostravské bienále New Opera Days láká milovníky opery

Srbsko-kanadská skladatelka Ana Sokolović.

Hejtmani poprvé jednali s vládou, řešili hlavně peníze na dopravu a nepedagogy

Předseda Asociace krajů ČR je Radim Holiš

Chelsea porušila finanční pravidla. Dostala pokutu a roční podmíněný zákaz přestupů

Hráči Chelsea oslavují gól v utkání Anglického poháru proti Wrexhamu.

Ukrajina masivně zaútočila drony na Moskvu, na jihu Ruska zasáhla zásobník ropy

Protidronové jednotky v Moskvě (16. března 2026)

Úhel pohledu

Buď jste jedna domácnost, nebo dvě. Zneužívání českého sociálního systému dostalo výchovnou facku

Ilustrační snímek

Komentář

Trump chce mít z NATO osobního sluhu. Aby po něm uklízel nepořádek

Generální tajemník NATO Mark Rutte a americký prezident Donald Trump v Davosu...

Volební vabank mocné dámy Evropy. Dánská premiérka chce zdanit boháče

Chodci procházejí kolem volebního plakátu Mette Frederiksenové, předsedkyně...

Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter
Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter

Ve spolupráci s L’Oréal Paris hledáme testerky, které chtějí vyzkoušet kompletní řadu pro zvětšení objemu vlasů – šampon, kondicionér a osvěžující...

Penalta i červená v Plzni správně, řekla komise. Posvětila i Fullyho druhou žlutou

Plzeňský útočník Mohamed Touré padá po souboji s brankářem Bohemians Tomášem...

Liberec si pojistil kapitána. Šimek prodloužil smlouvu až do roku 2030

Radim Šimek na tréninku libereckých hokejistů.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.