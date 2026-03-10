Vyhlaste vítězství a stáhněte se. Jak vnímat Trumpova slova o brzkém konci války

Světová média přinášejí titulky typu: Chce Trump uklidnit ropné trhy, či zklamané příznivce hnutí MAGA? Ano, růst cen paliv, který už začal, a jak má ve zvyku, jen tak se nezastaví, je to poslední, co Trump potřebuje. A naštvat si voliče z hnutí MAGA – ty, kteří volili Trumpa též proto, že slíbil nezatahovat USA do válek – by bylo půl roku před volbami do Kongresu nejen pošetilé, ale skoro sebevražedné.
Takže zde bychom mohli Trumpovi věřit, že chce útoky ukončit „brzy“. Otázka ovšem zní, zda samotná víra povede k výsledku. A zda ten výsledek bude odpovídat válečným cílům.
Zničili lodě, o. k. Ale co jaderný vývoj?
Toto je zásadní věc, kterou Donald Trump podceňuje. Jeho pozornost upoutávají krátkodobé cíle. Jaké vlastně jsou válečné cíle útoku na Írán?
Je to především likvidace jeho jaderného a raketového potenciálu, v případě jaderných zbraní spíše vývoje a výzkumu. A i když americko-izraelské útoky formálně porušily mezinárodní právo či Chartu OSN, stačí se podívat, jak se po získání jaderné zbraně chová Severní Korea, aby měl člověk pochopení pro důvody útoku.
Poté, už po začátku útoků, se začalo mluvit o válečném cíli v podobě změny režimu v Íránu. Spíš teoreticky, neboť bombardováním se režim změnit nedá a pozemní jednotky by tam USA ani Izrael nevyslaly.
Dobře, toto lze vysvětlit. Ale když Trump na tiskové konferenci řekne, že USA plní válečné cíle o dost rychleji, než předpokládal plán, že bylo zničeno 51 íránských lodí a ve vypouštění íránských dronů byl zaznamenán pokles o 83 procent, co to vypovídá o skutečných válečných cílech a jejich plnění? O stavu jaderného vývoje, balistických raket a dalších priorit v Íránu?
Spíše to vypadá, jako by Trump postupoval podle dávného hesla „vyhlaste vítězství a stáhněte se“. Tyto slogany používala americká média ke konci války ve Vietnamu. V době, kdy bylo jasné, že tato válka se úplně vyhrát nedá, že odpor proti ní sílí hlavně doma a že nejlepší je z ní vycouvat. Před čtvrtletím používala podobné slogany izraelská média, když Izrael v boji proti Hizballáhu obsadil jih Libanonu a zabředl tam do dlouhodobé války. I tam to skončilo stažením.
Jedna obecná věc z toho platí i pro dnešek. Uvažuje-li se o „brzkém konci války“ či „stažení“, je jasné, že předtím se musí vyhlásit alespoň nějaké vítězství. Jinak by to celé působilo jako rizikový vstup do nepříliš promyšlené války, ba jako porážka. Takže je nutné nejprve stanovit nějaké body vítězství, nějaké plnění plánu a pak aplikovat heslo „vyhlaste vítězství a stáhněte se“. Zdá se, že do tohoto uvažování je nyní tlačen Donald Trump.
„Pomáháme Číně a dalším“
Je pro něj těžké předvádět válečné cíle, u kterých by bylo zřejmé, že jsou splněny. Tedy cíle v samotném Íránu. Stupeň poškození jeho jaderných kapacit nelze přesně určit. Režim nepadl a domácí síla, která by ho svrhla, natožpak nastolila režim lepší, přijatelnější, otevřenější, se nerýsuje v dohledu.
Šťourala napadají všetečné otázky. Prezident Trump na pondělní tiskovce naznačil, že konec války se blíží. Ale nenaznačil Íráncům, jak mají převzít moc v zemi, k čemuž je donedávna sám vyzýval. Nás to až tak zajímat nemusí, protože 28. února se celá politická třída Česka – od premiéra Babiše přes opozici až po prezidenta Pavla – postavila za USA. Téměř ve stylu „co Trump činí, dobře činí“.
Víc to zajímá Asii, hlavně Čínu, závisející na dovozu ropy přes Hormuzský průliv, de facto zablokovaný válkou. A Trump to reflektuje. Když v pondělí ohlašoval, že USA chtějí nechat Hormuzský průliv otevřený, že tankery by mohlo eskortovat americké válečné námořnictvo, tak řekl: „Opravdu pomáháme Číně a dalším zemím, neboť skrze průliv dováží hodně energie. Máme s Čínou dobrý vztah. Je mi ctí to dělat.“
Proč to Trump tak řekl? Inu proto, že Čína je vyšší liga. I proto, že se již koncem března sejde s čínským lídrem Si Ťin-pchingem. Takhle funguje heslo „vyhlaste vítězství a stáhněte se“.