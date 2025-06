Trump neví, co se v Íránu děje. Dostal se tak do vleku událostí

Komentář 5:00

Spojené státy se postavily na stranu Izraele, ale není jasné, jak chtějí válku ukončit. Přitom vojákům bylo vždy jasné, že válka bez jasného cíle je cestou do pekel. Zároveň je těžké plánovat nějaký mír po válce, když je teheránský režim „černou krabičkou“, do které dost dobře nevidíme. Celé to nakonec může vést ke zmatkům, jejichž konec je těžké dohlédnout.