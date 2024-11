Nikoliv Trump dnešní době, ale ona se přizpůsobila jemu. Tři faktory, které rozhodly o jeho výhře

Za prvé každého hned zarazí, že Donald Trump vyhrál volby s programem obnovy velikosti země a do toho pochopitelně počítá i americkou ekonomiku. Zejména při pohledu z Evropy na tom totiž americká ekonomika vůbec není špatně. Hospodářství roste téměř tříprocentní rychlostí, rostou i mzdy včetně těch průměrných, Spojené státy jsou na tom lépe, než byly na konci předchozího Trumpova období. Mělo to nahrát jeho soupeřce Kamale Harrisové, jenže nenahrálo. Proč?

Platy rostly málo

Lidé se neřídí tím, co vidí ve statistikách, ale tím, co je nejviditelnější v normálním životě. Nebo tím, co se jim zdá nejproblematičtější. V tomto případě to byl nominální růst cen. Prostě hodně lidí volilo Trumpa, protože se jim ceny na cedulkách v supermarketu zdály příliš vysoké.

Harrisová sice tvrdila, že zabrání „předražování“, ale nebylo jasné, jak toho chce dosáhnout bez - v Americe pro mnoho lidí nemyslitelné - regulace cen. Naproti tomu slibu Trumpa, že sníží daně a tím jim pomůže, lidé rozuměli. Ostatně už to jednou udělal. Zároveň si lidé, pokud se jich životní úroveň nezvýší skokově o velký schod, spíš všímají trendu. A ten nemířil u platů příliš vzhůru.

Zdá se totiž, že americké dělnické mzdy od sedmdesátých let minulého století dlouhodobě nerostly. Nebo spíš od sedmdesátých let následoval do konce devadesátých let či o trochu déle jejich pád a teprve pak opětovný růst, který ovšem vedl jen k tomu, že teď jsou o trochu vyšší než v sedmdesátých letech. Různé statistiky to ukazují různě, protože dobře vypočítat dlouhodobě reálné, nikoliv nominální příjmy je těžké, ale dlouhodobě za desetiletí nedošlo k velkému růstu příjmů.

Jste spokojeni, že v amerických prezidentských volbách zvítězil Donald Trump? celkem hlasů: 3359 Ano 2300 Ne 882 Je mi to jedno 177

Podstatná část Američanů to bere tak, že příjmy lidí, kteří nepracují na vedoucích pozicích a dělají v tradičních odvětvích, nerostou. Tenhle dojem pak ještě posiluje srovnání s růstem výplat v technologických odvětvích či dokonce s platy ředitelů firem, které vzrostly docela raketově. Teď mají voliči dojem, že Trump tenhle neblahý trend zvrátí.

„Elity nám ukradly životy“

S tím ovšem souvisí druhá věc a sice to, že průměrní lidé mají i proto dojem, že současný systém je ušit právě pro tyhle ředitelské a technologické elity. Mají dojem, že jim tyhle elity „ukradly“ nebo se chystají ukrást jejich život a hlasují pro toho, kdo jim ho chce vrátit a tyhle elitáře potřít. Přesně to slibuje Donald Trump.

Přitom nevadí, že on sám je součástí americké podnikatelsko-politické elity a že se k němu přimkly pohádkově vydělávající technologické elity. Jako třeba Elon Musk, majitel a ředitel elektroautomobilky Tesla a firmy SpaceX na rakety, který je jedním z nejbohatších lidí na Zemi.

Ostatně v historii jsme už několikrát viděli, že lid volil silného vůdce ze světa elit, který měl elitám zabránit převzít stát. Například ve středověkých italských městech, třeba v Piacenze, Cremoně či Perugii, kde byl propracovaný demokratický systém, občané nakonec hlasovali pro konec demokracie a feudála, který je měl ochránit změnou a překročením pravidel před jinými mocnými zástupci elit. Ovšem nedopadlo to dobře.

V Americe by to mělo dopadnout lépe, kvůli systému brzd a protivah moci. Nicméně pokušení tu je. Podle průzkumu veřejného mínění z tohoto roku si 48 procent republikánů přálo vůdce, který „poruší nějaká pravidla, pokud to bude nutné, aby se věci daly do pořádku“.

Muž, který mění běh věcí

A konečně je tu ještě třetí věc. Jak podotkl komentátor Gideon Rachman v listu Financial Times, Donald Trump se svým zvolením, a vlastně už před svým zvolením, stal historickým prezidentem. Mění podle něj totiž běh věcí stejně, jako to udělali Franklin Delano Roosevelt či Ronald Reagan. Změnil totiž zaměření Republikánské strany, která byla spojena po dlouhý čas s volným obchodem a ochranou a prosazováním demokracie ve světě. Trump se rozešel se s reaganovskými neokonzervativci, prohlašuje, že „miluje celní tarify“ a že se doslova „zamiloval“ do korejského komunistického diktátora Kim Čong-una. Zmizela i jistá noblesa republikánských politiků, kteří se v minulosti většinou nesnížili k vulgárním nadávkám, i když byli zleva častováni nevybíravými slovy.

Koho byste volili v amerických prezidentských volbách? celkem hlasů: 1846 Kamala Harrisová 829 Donald Trump 952 Někdo jiný 65

Jenže nedejme se mýlit, Trump v tomhle není nějaký převlékač kabátů, který by je převlékal podle ducha doby. On takový byl zřejmě vždy, a byla to spíše doba, co se mu přizpůsobila, nebo ještě lépe - je to naše doba s požadavky voličů, kam on dobře zapadl.

Navíc Republikánská strana, jak ji známe od dob Reagana, byla jiná, než jakou bývala ve své dlouhé historii. V druhé polovině devatenáctého století právě republikáni prosazovali zavedení ochranných dovozních cel a opět to samé udělali ve dvacátých a třicátých letech minulého století, čímž pomohli přivolat velkou hospodářskou krizi. Z toho pohledu pak vypadá Trump spíš jako návrat k normálu se všemi jeho důsledky.