Trumpova válka s univerzitami dosáhla nové úrovně. Může poškodit úspěšný americký export

Vypadá to totiž, že půjde o další typ útoku proti Harvardu a proti soukromým univerzitám vůbec. Americká vláda se dostala do sporu s Harvardovou univerzitou, po které požadovala opatření, která měla vést k vymýcení antisemitismu a diskriminace na univerzitě. Univerzita k tomu byla ochotna, jenže vláda své požadavky stupňovala, až se Harvard postavil proti.

Vláda pak zastavila univerzitě granty, státní zakázky, pohrozila vyšším zdaněním příjmů univerzitní nadace a nakonec ukončením práva přijímat na univerzitu zahraniční vyučující a studenty, jejichž školné tvoří velkou část příjmů školy. Něco z těchto opatření zablokovaly soudy, ale spory se táhnou dál a eskalují. Pozastavení pohovorů o studentských vízech může vést ke stejnému výsledku jako zatím soudem zablokované zastavení přijímání zahraničních studentů.

Jak naložit s hnízdy levičáků a progresivistů

Proč to Trumpova administrativa dělá? Má univerzity za hnízda levičáků a progresivistů, kteří nejsou nakloněni Trumpovi, a chce to změnit. Dobře to ilustruje vystoupení nynějšího viceprezidenta J. D. Vance na Národní konzervativní konferenci před čtyřmi lety, kdy za potlesku publika obvinil univerzity, že učí ideologii a nikoliv vědu, a vyzval k „poctivému agresivnímu útoku“ na univerzity v USA. Další politici pak dodávali, že univerzity nejsou přátelské vůči konzervativcům a je třeba zasáhnout.

Něco na těchto obviněních skutečně je. Na některých univerzitách se opravdu pěstovaly progresivistické výstřelky vedoucí fakticky k rasismu, diskriminaci a omezování svobody projevu. A pokud jde o politické složení učitelského sboru těch nejprestižnějších univerzit, zřejmě na nich nepřevládají voliči Trumpových republikánů. Ale i přes to jsou americké univerzity těmi nejlepšími vzdělávacími institucemi na světě a dělá se na nich špičková věda, nehledě na to, že vláda zastavila granty Harvardu především v medicíně, přírodovědných oborech, kde ideologie nemá příliš velký vliv.

Navíc snaha zabránit omezování svobody tím, že stát bude kontrolovat výuku na soukromých školách včetně složení žáků a učitelů, a když nebude výuka a složení akademické obce dost „různorodé“, zasáhne, je šílené. Zní to totiž tak, že vláda by měla kontrolovat názory vyučujících i rozhodovat o tom, které obory se budou učit, na základě vágních kritérií. Zahraniční studenti a možná i učitelé budou prověřováni, jestli nejsou protiameričtí a zastávají americké hodnoty, a úřady budou sledovat, jak se chovali na sociálních sítích.

Vzhledem k tomu, že antiamerikanismus a americké hodnoty nejsou a zřejmě nebudou nikde definovány, vypadá to jako obří svévole a politický nátlak. Znejistí to všechny zahraniční studenty i zájemce o studium a zájem o studium či pobyt na amerických vysokých školách poklesne. Na všech, nejen na prestižních univerzitách tak zvané Břečťanové ligy, proti kterým se obrací hněv Trumpa a jeho spolustraníků.

Jeho voliči mu zatleskají

Zasáhne to i vývoz z USA, protože vzdělávání je důležité odvětví amerického vývozu. Spojené státy totiž například loni získaly ze školného a dalších podobných útrat zahraničních studentů přes 56 miliard dolarů. Není to vůbec málo. Je to sice méně než vývoz letadel a jejich částí včetně náhradních dílů (125 miliard dolarů), ale zase je to více než vývoz plynu (34 miliard) či sójových bobů (26 miliard), což je pro americkou ekonomiku důležitý vývozní artikl.

Je s podivem, že Donald Trump, který si nade vše přeje, aby Spojené státy co nejvíce vyvážely, je ochoten zničit takové exportní odvětví. Nehledě na to, že to bude mít devastující vliv na americkou vědu, protože zejména v přírodovědných oborech působí na některých univerzitách na doktorských programech především cizinci. Další nepříznivý efekt to bude mít na americkou obranu, protože prudký rozvoj univerzit je spojen s tím, že na ně armáda USA po druhé světové válce převedla značnou část svého výzkumu. S tím je zřejmě konec.

Trumpovi to ale zatím nevadí. Jeho voliči na prestižní školy nechodí, část z nich nemá ráda cizince ani univerzitní profesory a určitě zatleskají Trumpovu nápadu, že převede státní prostředky pro univerzity, tedy ty určené primárně na vědu, na podporu trade school, tedy toho, co bychom asi označily jako učiliště či střední průmyslová škola. S tímhle přístupem ovšem Trump Ameriku znovu velkou a mocnou opravdu neudělá.