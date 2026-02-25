Zpráva o stavu zlatého věku. Trochu i o stavu americké unie

Jaroslav Veis
Poslední slovo   20:00
Čekání na úterní večerní Trumpův projev o stavu americké unie, který v Praze byl vlastně hodně časně ranní, jsem si trochu zkrátil prohlížením víc než měsíc starého textu ze stránek Bílého domu nazvaného „365 výher za 365 dnů“. Sliboval, že bude jakousi generálkou na zprávu samotnou.

Jaroslav Veis | foto: Lidovky.cz

Americký prezident v něm opět potvrdil, že pokud jde o sebeprezentaci, je minimálně stejně zdatný jako onen krejčík z pohádky „Sedm jednou ranou“. Bod za bodem tím výčtem odkazoval na poselství inauguračního projevu z ledna 2025, jehož hlavním sloganem bylo sdělení, že s Trumpem opět v Bílém domě právě nastává zlatý věk Ameriky.

Ve výčtu těch výher přirozeně nechybělo osm válek, které po světě zastavil (byly to výhry 141 až 148), přičemž detailům týkajícím se slibu, jak ukončí válku rusko-ukrajinskou, se vyhnul (výhra č. 149). Ocenil jsem též výhru číslo 179, díky níž jsem se dozvěděl, že zajistil bezpečný návrat astronautů NASA, které na oběžné dráze na devět měsíců uvěznila svým špatným výkonem Bidenova administrativa. Zato zpráva číslo 135, sdělující, že NASA oznámila návrat USA na Měsíc dříve, než Trump opustí prezidentský úřad, ve mně vyvolala jisté znepokojení. Při tradičních zpožděních startů kosmických raket by to mohlo taky znamenat, že si Trump přece jen myslí na třetí prezidentské období.

Domácí zabíjačka. Když válčí Západ proti Západu

Do čtení predikce Trumpova projevu napsané umělou inteligencí pro platformu Statt, která se na síti objevila už 20. února, už jsem se nepustil, osm tisíc slov bylo trochu moc. Ale stačil jsem si všimnout, že ten zlatý věk hned do úvodního odstavce vrazila i umělá inteligence.

No a pak se postavil Trump za řečnický pult osobně a zlatý věk Ameriky tu byl během pár prvních minut zas, dokonce na něj došlo čtyřikrát a na pár z těch výher taky, i když všechny by se nevešly. I tak to ale byl nejdelší ze všech amerických prezidentských projevů, alespoň od časů, kdy začaly být měřeny: trval celých 107 minut, čímž překonal už samotným Trumpem držený předchozí rekord o osm minut a „bronzový“ výkon Billa Clintona z roku 2000 o 19 minut.

Něco však chybět nemohlo: osm ukončených válek s důrazem na konflikt v Gaze i extrakci venezuelského diktátora. O Ukrajině padla jen krátká zmínka, doplněná sdělením, že by k tamní válce rozhodně nedošlo, kdyby před čtyřmi lety prezidentem byl on a nikoli Joe Biden. Jen tupec nepochopí, že chybělo jen málo a mohla být devátá do počtu.

Nechybělo však obligátní dštění síry na polovinu sálu zaplněnou demokraty, kteří odhalili své ledví už tím, že se málo radovali a když se tleskalo – mnohokrát! – nevstávali.

Inovací však bylo zařazení čestných hostů, které řečník oslavoval a některé z nich na místě nechával dekorovat vyznamenáními. Zlatým hřebem večera (u nás časného rána) bylo připnutí Kongresové medaile cti, nejvyššího amerického vyznamenání, stoletému pilotovi, veteránovi korejské války samotnou první dámou Melanií. Jak Trump prozradil, moc by o ní stál taky. Možná se mu to i splní; stačí změnit zákon, naznačil.

Zpráva o zlatém věku to byla nejspíš uspokojující. Škoda, že o skutečném stavu unie řekla jen málo.

