Trumpova „oprava“ zrcadlového jezírka? Jako když hlídač restauruje obraz v Metropolitním muzeu

Při rozhovorech s účastníky veletrhu zdůrazňoval časovou tíseň; prezident Trump si přál, aby byla rekonstrukce hotová do 4. července, kdy měly Spojené státy slavit 250. výročí nezávislosti. Tak začal improvizovaný plán, respektive chaos kolem obnovy jedné z nejznámějších washingtonských památek.
|
Trumpův „bazén“ v D.C. neúprosně modrá, nervozitu budí deadline i skvrny
Mluvčí Bílého domu Taylor Rogersová pro New York Times uvedla, že zrcadlový bazén byl dlouhodobě zanedbaný a že jde o další příklad toho, jak prezident Trump „obnovuje hlavní město pro americký lid“. Celý projekt se stal ale symbolem něčeho jiného: ochoty druhé Trumpovy administrativy obcházet zákony, ignorovat fakta, trestat lidi, kteří upozorňovali na pravdu, a utrácet miliony dolarů daňových poplatníků na prezidentovy osobní projekty. Místo modrého blyštivého bazénu dnes totiž turisté u Lincolnova památníku vidí pouze oplocenou betonovou díru. Kde se stala chyba?
Bez výběrového řízení
Na začátku druhého Trumpova prezidentského období měl bazén u Lincolnova památníku dva dlouhodobé problémy: každoročně ztrácel desítky milionů litrů vody kvůli netěsnostem a v letních měsících se voda měnila v zelenou, zakalenou polévku kvůli rychle se množícím řasám. Trumpova první administrativa i administrativa Joea Bidena tyto problémy vnímaly jen okrajově. Plány na opravu sice existovaly, ale bazén zůstával po celou dobu neopraven.
Den před loňským Díkůvzdáním ovšem prezident Trump na sociálních sítích naznačil, že Správa národních parků po běžném čištění provede kompletní rekonstrukci bazénu. Z rutinní údržby se stal rázem politický úkol s vysokou prioritou. Prezident pověřil vedením projektu zmiňovaného Schutzenhofera, který pro něj pracoval od roku 2006. Ten měl sice zkušenosti s hoteliérstvím, ale vůbec žádné inženýrské znalosti nebo zkušenosti se stavbou vodních ploch.
|
Po fiasku kolem Trumpovy renovace jezírka ve Washingtonu začal hon na údajné viníky
K pokrytí betonových desek bazénu měla být použita polyureová modrá vrstva, což se prokázalo být fatálním rozhodnutím, přestože je v dokumentech ministerstva vnitra popisovaná jako bezespárý, monolitický, vodotěsný, antimikrobiální a protiřasový systém. Realizace plánu zaprvé narazila na nečekaný problém s dodavatelem plyurey. Trumpova vysoká cla na pryskyřice z Číny a dalších zemí způsobila, že polyureové nátěry byly nedostupné nebo nepřiměřeně drahé. Trumpova vlastní obchodní politika tak zkomplikovala přístup k materiálu, který byl pro projekt klíčový.
Řešením se stal polyureový nátěr v odstínu nazvaném Americká vlajková modř od kalifornské společnosti Rhino Linings. Patriotický název barvy prezidenta Trumpa nadchl a volba dodavatele byla ihned jasná. Vrstvu pak měla aplikovat virginská firma Atlantic Industrial Coatings, která ale nikdy předtím žádnou vládní zakázku nezískala. Přestože o projekt chtělo soutěžit více firem, Atlantic byla najata bez výběrového řízení, aby aplikovala nové, nevyzkoušené řešení, které navrhl manažer golfového klubu. Charles Birnbaum, odborník na ochranu historických památek, situaci komentoval přirovnáním: „Je to jako požádat hlídače, aby restauroval obraz v Metropolitním muzeu.“
Reflecting Pool jako koktejlová novinka
Federální zákon vyžaduje, aby projekty tohoto typu prošly kontrolou nestranných úředníků. Mělo by tak být zamezeno zbytečnému plýtvání veřejnými prostředky nebo poškození národní památky. Ministerstvo vnitra tyto povinné kontroly jednoduše ignorovalo. Úředníci ministerstva dokonce bez průtahů schválili Atlanticu přehnanou dvacetiprocentní marži.
Firma dostala vše, co chtěla, a dokonce přes milion dolarů navíc. Celková částka vyplacená firmě se vyšplhala na 14,7 milionu dolarů. Ministerstvo přitom argumentovalo tím, že termín je příliš blízký, jakákoli kontrola by projekt zdržela, a že bazén musí být připraven na Den nezávislosti.
Dne 23. dubna prezident v Oválné pracovně veřejně představil plán rekonstrukce a doprovodil jej květnatým příběhem o tom, jak on osobně našel dodavatele. Tvrdil, že oslovil tři subjekty, které pro něj v minulosti pracovaly na bazénech, a že si vybral firmu, která údajně pracovala na jeho golfovém klubu ve Virginii. Ve skutečnosti Atlantic nikdy nepracovala na žádném Trumpově majetku, což nakonec sám prezident, známý svými názorovými obraty, přiznal s tím, že firmu vlastně vůbec nezná. Zcela zjevné je také to, že Trump nechápal rozdíl mezi klubovým rekreačním bazénem a mělkým zrcadlovým bazénem o délce 600 metrů, který je součástí historické památky, má úplně jinou funkci, konstrukci, a je napouštěn vodou z řeky Potomac.
Již během prací firmy Atlantic na utěsnění spár mezi betonovými deskami bazénu se v nanesené modré vrstvě objevily bubliny a drobné trhliny. Nátěr očividně nebyl stabilní ani vodotěsný. Přesto prezident projekt nadále obhajoval. Na začátku června byla rekonstrukce oficiálně označena za dokončenou a Trump 5. června napsal, že použitý materiál je „vysoce sofistikovaný, průmyslové kvality, který může vydržet 100 let“. Nevydržel…
Řasy se masivně rozmnožily a bazén opět získal svou zelenou barvu. Podle prezidenta za to mohli vandalové, kteří nožem vyřízli devadesátimetrovou díru do modré vrstvy. Řasy vysvětloval tím, že někdo „hodil trochu hnojiva do vody“.
Medializace celého případu vedla k mnoha internetovým vtipům a memům; barmani v hlavním městě začali dokonce míchat nový koktejl - Reflecting Pool. Hlavní složkou byla matcha představující řasy a modré ovocné pásky připomínající polyureu.
Trumpův hon na čarodějnice
Pak ovšem přišla dramatičtější epizoda příběhu, a to zatýkání domnělých vandalů. Nejvážnějším případem se stalo obvinění Davida Hearna, bývalého amerického olympionika, který údajně vytrhl malý kus modré vrstvy ze dna bazénu, za což byl obviněn z trestného činu poškození federálního majetku a hrozilo mu až 10 let vězení. Jenomže u soudního přelíčení se Trumpův hon na čarodějnice zasekl.
|
Bývalého olympionika obvinili z poškození jezírka, které Trump nechal natřít
Jeho vlastní státní zástupkyně Jeanine Pirrová překvapila tím, že dělá svou práci. Po důsledném prozkoumání případu dospěla k závěru, že Ministerstvo vnitra jejímu týmu poskytlo nepravdivé informace, rozsah údajného vandalismu byl přehnaný, a skutečnou příčinou problémů byla zpackaná instalace. Pirrová následně požádala o stažení obvinění vůči Hearnovi.
Trumpova reakce na sebe nenechala dlouho čekat. Viditelně rozrušen mluvil v Oválné pracovně o tom, jak se státní zástupkyně „zatáhla jako deštník“ a cítil se osobně zrazen, protože Pirrová je jeho dlouholetá přítelkyně, která kvůli němu opustila moderátorské místo na Fox News. Na schůzce v Bílém domě však Pirrová svůj postoj obhajovala a obvinila přítomného ministra vnitra Douga Burguma, bývalého guvernéra Severní Dakoty, že vědomě klamal prezidenta, aby chránil sebe a své ministerstvo, a že jeho informace o vandalismu byly nepravdivé. Burgum se sice snažil bránit, ale podle svědků schůzky Pirrová ministra uzemnila svými sebevědomými argumenty.
V té době už byl bazén v žalostném stavu: koncem června byl oplocen, aby se zabránilo přístupu veřejnosti, a poté zcela vypuštěn za účelem dalších oprav. Prezident v pondělí 10. srpna na sociálních sítích konečně přiznal problémy s bazénem s tím, že byly částečně způsobeny chybou dodavatele, který uspěchal práci kvůli Dnu nezávislosti. Že by první krok k sebereflexi?
Tak teď už jen vyčkat, jak to dopadne s výběrem firmy na stavbu Trumpova vítězného oblouku na druhé straně Potomacu.
|
Bude největší, řekl o oblouku Nezávislosti Trump. Může překážet letadlům
V každém případě je zajímavé sledovat, jak prezident utrácí prostředky daňových poplatníků ve washingtonské bažině, kterou jim kdysi tolik sliboval vysušit.