Emoční bouře. Prezident se časem znelíbí i těm, kteří ho budou volit

S tímhle vědomím bychom se měli v příštích čtrnácti dnech pouštět do všech debat, soudů i hádek o druhém kole prezidentské volby. Agresivitu a nesmiřitelnost přenechme kandidátům, mezi nimi se rozhodne, kdo bude prezidentem.

Nám ostatním se život v sobotu 28. ledna po 14. hodině nezmění, chleba pro nás bude stále stejně drahý (případně levný). Ale soused či spolužák, kterému jsme dva týdny na sociálních sítích a leckdo i z očí do očí spílali do dezolátů, koblihářů a primitivů, už se s námi třeba nebude chtít bavit. A platí to i obráceně, nadáváním do „nadutých elitářů“ dotčeným katarzi nepřivodíme. Stejně nadšeně a vlastně zoufale můžeme nám protivného prezidentského kandidáta nazývat třeba „ukňouranou plísní“ a myslet si, že tento „argument“ někoho přesvědčí.

Vzpomeňme neblahé atmosféry po prvním zvolení Miloše Zemana hlavou státu. Kdo si tehdy dovolil čerstvého prezidenta kritizovat, byl automaticky pro Zemanovy voliče milovníkem Schwarzenberga, ačkoli to pravda nebyla. A vice versa.

Nechejme nejostřejší a nejpříkřejší urážky i pomluvy politikům i oni časem sklidí jen to, co zaseli. Nenechejme se dobrovolně izolovat do monokulturních myšlenkových bublin sociálních sítí. Ona i debata s živým spolubližním, který „vůbec ničemu nerozumí“, může být užitečná a přínosná.