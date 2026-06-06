Pavel a Babiš jako favoriti v prezidentské volbě? Spíš čekáme, zda někoho „vymyslí“ lobbisté

Bez protikandidátů musí být favoritem každého průzkumu úřadující prezident. Na tom není nic pozoruhodného, nicméně průzkum agentury STEM zjišťoval například i to, jak se stavíme k posilování pravomocí prezidenta. Ukázal, že posilování prezidentské role si přeje jen 35 procent dotázaných.
Pro výběr kandidátů je užitečné si přečíst, jaké vlastnosti si voličstvo žádá. Nejsilněji zazněl požadavek, aby byl prezident „čestný, poctivý, slušný“, což žádá 21 procent respondentů. Jen o málo méně tázaných žádá prezidenta nadstranického (19 procent) a naše rakousko-uherské ledví odhaluje třetí nejžádanější atribut – reprezentativnost (17 procent). Takže chceme spíš důstojně vypadajícího úředníka, „fešáka“, než někoho inteligentního a vzdělaného, pravdomluvného či spolehlivého. To lze z průzkumu též vyčíst.
Eben za Babišem
Úplně nejzajímavější je výsledek šetření týkající se vybraných 45 osobností, o nichž lze, samozřejmě teoreticky, uvažovat jako o prezidentských kandidátech. Někoho možná překvapí, že v závěsu za favoritem všech favoritů, úřadujícím prezidentem Petrem Pavlem, je premiér Andrej Babiš a teprve po něm se umístil herec a moderátor Marek Eben. Z vládnoucích politiků si vedou překvapivě dobře Karel Havlíček a Alena Schillerová.
|
Zrušme prezidentské volby, prezident Pavel prý nemá konkurenci
Zajímavé je, že se ve výběru agentury neobjevil ministr Adam Vojtěch, o kterém se jako o prezidentském kandidátovi též spekuluje. Z opozičních představitelů má největší šance Danuše Nerudová nebo Jiří Drahoš, podporu nalézají zhruba u čtvrtiny voličů, avšak negativní odezvu jejich jména budí u zhruba 70 procent dotázaných.
Ze stranických lídrů je na tom překvapivě dobře Tomio Okamura s poměrem příznivci vs. odpůrci 24:74 (zbytek tázaných jej nezná). Petr Macinka má skóre 18:74, Martin Kupka 13:61, Vít Rakušan 19:76, místopředseda TOP 09 Jiří Pospíšil 8:64 (na předsedu se nedostalo, asi proto, že ho nikdo nezná). Pirátský kapitán Zdeněk Hřib boduje poměrem 10:75. Čerstvě zvoleného lidoveckého předsedu výzkumníci do souboru nevybrali, takže nejlepší lidovec Jiří Čunek se může pochlubit poměrem příznivci kontra odpůrci 20:65.
|
Pavel je favoritem příštích voleb, jisté ale nic nemá. Nasadí proti němu kandidáty i opozice?
Absolutním outsiderem průzkumu je zakladatel hnutí Stačilo! Daniel Sterzik (4:42, většina dotázaných netuší, o koho jde). Na genderové frontě se o nejnepopulárnější post přetahuje Ivana Tykač (7:55) s Klárou Šimáčkovou Laurenčíkovou (7:42). Pro leckoho může být zadostiučiněním, že expremiér Petr Fiala a zlý muž současné koalice Filip Turek jsou na tom stejně, první se skóre 17:80 a druhý 17:79.
Doporučeno Macinkou a Okamurou
Výzkumem se můžeme bavit dlouho, nicméně dokud nebudeme znát reálné kandidáty, je to jen hra. Z vývoje je zřejmé, že vládní koalice žádného společného kandidáta nevybere, je zřejmé, že šanci budou mít spíš „širokorozchodní“, inkluzivní uchazeči. Nálepka „Doporučen Petrem Macinkou a Tomiem Okamurou“ automaticky každému sráží procenta. Proto je nejpravděpodobnější, že nějakého kandidáta postaví hnutí ANO, u ostatních vládních stran to spíš nečekejme. Opoziční strany se pasivně sešikují za úřadující hlavou státu.
Zajímavé bude jen, zda se nevynoří nějaká skupina, která si „vypěstuje“ kandidáta podobným stylem, jako to udělali minule Petr Kolář a spříznění podnikatelé. Jim se to velmi vyplatilo.