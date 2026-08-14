Začala kampaň Antipavel. Podřídí vládní koalice „vše“ porážce Petra Pavla v roce 2028?

Může ten postup uspět v obráceném gardu? Může nynější koalice zabránit znovuzvolení Petra Pavla prezidentem, když rozjede kampaň Antipavel? Nevíme. Ale zdá se, že se o to snaží.
Svědčí o tom výroky Radka Vondráčka, místopředsedy hnutí ANO, publikované ve čtvrtek na webu Echo24.cz.
Eurofederalistu nechceme. To jako Pavla, nebo Zemana?
Vondráček, dotázán na možnosti své prezidentské kandidatury, tam říká doslova toto:
„Z mé strany nezaznělo ani slovo. Proč? Protože mi záleží na hlavním cíli. A tím je porážka Petra Pavla v roce 2028. Tomu bychom jako vládní koalice měli podřídit vše. Cíl je víc než spekulace o Vondráčkovi či komkoliv jiném. Potřebujeme prezidenta, pro kterého je Česko na prvním místě. Eurofederalistu s monarchistickými sklony a bez citu k parlamentní demokracii na Pražském hradě už opravdu nechceme. Dost bylo Pavla.“
To jsou výroky do kampaně, které oslovují vlastní tábor a rázně vytěsňují ten opačný. Slova přesvědčující už beztak přesvědčené a vytáčející již beztak vytočené. Je to bod, o kterém lze říci, že zahájil kampaň Antipavel. Ale…
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Můžeme si z toho dělat i legraci. Když Vondráček říká „eurofederalistu s monarchistickými sklony a bez citu k parlamentní demokracii na Hradě už opravdu nechceme“, koho tím může myslet? Že by i Miloše Zemana? Ten býval přesvědčeným eurofederalistou a jeho mocenské sklony v úřadu hlavy státu neměly k monarchismu až tak daleko. Ale to je jen legrace. Víme přece, že právě Zeman kandidaturu Vondráčka na hlavu státu teď navrhuje.
To víte, říci „bývalého komunistu na Hradě nechceme“ by si Vondráček netroufl. Vždyť to by se dalo vykládat jako útok na Petra Pavla, Andreje Babiše i Miloše Zemana.
Když nestačí jen zmobilizovat ty své
Teď vážněji. Kampaně ve stylu Antitrump, Antibibi či Antibabiš míří proti lídrům z výkonné politiky. Rozjede-li Vondráček, hnutí ANO či Babišova koalice kampaň Antipavel, bude to působit tak, že prezidentu Pavlovi dávají větší význam, než jaký hlava státu v českém právním řádu skutečně má.
Samozřejmě že vládní strany nemají prezidenta v lásce, že jim leckdy vadí, v lecčems překáží. Odtažitost vůči němu pak není divná, natož zločinná. Ale vyvolává-li jen formální hlava státu tak silný odpor, jeho protivníci mohou působit umanutě. Zvláště když ústy Radka Vondráčka tvrdí, že Pavlově volební porážce chtějí podřídit „vše“. Není to snad známka umanutosti?
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U sněmovních voleb by to nebyl velký problém. Tam jde o to, kdo získá relativní většinu ve výši 30, 35, možná i 40 procent. Tam může mít umanutost smysl, pokud dokáže mobilizovat voliče vlastního tábora.
Ale jde-li o přímou volbu prezidenta, kde vítěz musí získat absolutní většinu hlasů, funguje to jinak. Tam je třeba získávat váhající, neutrály, ba i dosavadní nevoliče. Prostě lidi, které může umanutost odpuzovat.
Petr Pavel ztratil nějaké body za umanutost, když se snažil za každou cenu vecpat na summit NATO v Ankaře. Ale rozjede-li hnutí ANO či celá koalice ostrou kampaň Antipavel, mohlo by je to stát tolik bodů za umanutost, že jí to prezidentské volby skutečně prohraje.
Pozor na antikampaně, přesvědčování již přesvědčených a vytáčení již vytočených, prostě na projevy umanutosti, když jde o absolutní většinu celého zdejšího elektorátu.