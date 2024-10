Je Trump Batman, nebo Joker? Mladí muži se posouvají doprava, mladé ženy naopak doleva

Mimochodem, Silver zatím predikuje, že vyhraje Harrisová. Vycházejí ale i jiné pozoruhodné průzkumy, které napovídají o budoucnosti americké politiky a celé společnosti za horizontem aktuální volební vřavy.

Dlouhovlasí mladí levičáci? Kdepak

Například zářijový průzkum Harvard Youth Poll odhaluje překvapivý obrat: nejmladší voliči ve věku 18-24 let z tzv. generace Z jsou znatelně konzervativnější než předcházející věkové skupiny tzv. mileniálů. Týká se to především mužů: ve věku 18-24 let překonal podíl konzervativců podíl liberálů a je o pět procent vyšší než u starší věkové skupiny 25-29 let. Mezi nejmladšími americkými voliči je tak prototyp dlouhovlasého mladého levičáka zřejmě passé. Posun doprava průzkum zaznamenal i u nejmladších voliček, ale mnohem slabší.

John Della Volpe, ředitel průzkumů na Harvard Kennedy School Institute of Politics a autor knihy „Boj: Jak generace Z využívá svůj strach a vášeň k záchraně Ameriky“, nabízí pro server Axios několik možných vysvětlení tohoto trendu. Nejmladší voliči byli nejvíce zasaženi pandemií covidu-19, cítili se přitom přehlíženi, což v nich vyvolalo hněv. Navíc tito mladí lidé byli při zvolení Donalda Trumpa prezidentem teprve dětmi a vnímají současnou politickou éru jako normální. Pro ně je Trump spíše „antihrdinou“ než „padouchem“, přičemž jde více o osobnost než o konkrétní politiku.

Padouch nebo antihrdina

Antihrdina má podle definice sice své démony a lidské chyby a často překračuje hranice běžného chování, jeho záměry jsou ale vysvětlitelné imperativy cti a spravedlnosti. Asi nejznámějším antihrdinou na americkém komiksovém nebi je Batman. Proti němu stojí zloduch – jako například Joker – který je hnán temnými pohnutkami a jehož konečným cílem je destrukce.

A zde přichází další zásadní sdělení zmíněného průzkumu: názorové rozdíly mezi mladými muži a ženami se prohlubují. Tento fenomén je patrný v politice, náboženství, vzdělávání a na trhu práce.

V politické sféře se ženy přiklánějí více doleva, zatímco muži se orientují spíše doprava. V případě souboje Harrisová – Trump je tento rozdíl až třicetiprocentní. S nadsázkou se dá říct, že pro mladé muže je Trump Batmanem, zatímco pro mladé ženy Jokerem.

Najít partnera? Mission Impossible

Zajímavý obrat nastal v oblasti náboženství, kde jsou poprvé v historii USA mladí muži více nábožensky založení než mladé ženy. Ve vzdělávání je rozdíl ještě markantnější. Na amerických vysokých školách studuje o 2,4 milionu více žen než mužů. Toto vyšší vzdělání často vede k lépe placeným pozicím pro ženy ve velkých městech.

Na trhu práce se situace také vyvíjí odlišně pro obě pohlaví. Zatímco mzdy a účast na pracovním trhu vzrostly od 80. let pro vysokoškolsky vzdělané muže i ženy a pro dělnické ženy, u dělnických mužů stagnovaly. Tito muži jsou nyní také výrazně méně zaměstnaní ve srovnání se situací před čtyřmi desetiletími.

Rozdíly jsou patrné i v představách o budoucnosti. Muži jsou častěji než ženy nakloněni manželství a rodičovství. Pouze 45 % žen ve věku 18-34 let si přeje mít děti, oproti 57 % mužů ve stejné věkové kategorii.

Experti poukazují na to, že polarizace je nejvýraznější právě u dospělých mladších 25 let, což může mít hluboké důsledky pro budoucnost společnosti. Daniel Cox z Amerického institutu pro chlapce a muže upozorňuje, že téměř půlka mladých mužů nemá romantický vztah a s nikým nerandí: „Pro heterosexuální páry může názorová polarizace mužů a žen značně komplikovat hledání partnera.“

Dítě? S konzervativcem ne

Odstrašujícím příkladem může být v tomto směru Jižní Korea, kde se muži v posledních letech názorově posunuli radikálně doprava, zatímco ženy silně doleva. Akcelerátorem tohoto trendu bylo podle expertů hnutí #MeToo, které v této technologicky vyspělé, ale v mnohém ještě velmi tradiční společnosti vyvolalo zásadní názorový rozkol mezi pohlavími. Ten dále prohlubuje největší problém této země: propad porodnosti na úroveň 0,78 dítěte na ženu, což je nejníž na celém světě.

Případ Jižní Koreje je sice extrémní, ale rozdílné názorové směřování mladých mužů a žen můžeme pozorovat i v Evropě: jak ukázala nedávná datová analýza deníku Financial Times, například ve Velké Británii a Německu mladé ženy zaujímají mnohem liberálnější postoje k imigraci a rasové spravedlnosti než mladí muži, zatímco starší věkové skupiny zůstávají vyrovnané. Ve většině zemí je trendem posun mladých žen doleva, zatímco muži stojí na místě, anebo se posouvají doprava jako v Německu, kde jsou dnešní mladí lidé do 30 let více proti imigraci než předcházející generace a v posledních letech stoupá jejich podpora pro antimigrační AfD.

Bylo by snadné si říci, že to vše je jen dočasná fáze, která pomine, mladí začnou znovu randit a svět bude takzvaně „zase v pořádku“. Názorové rozdíly se ale zvětšují a formativní politické zkušenosti v mládí mají dlouhé trvání. To vše navíc zhoršuje skutečnost, že kvůli sociálním médiím mladí muži a ženy stále častěji obývají oddělené virtuální světy. Názory mladých jsou často přehlíženy v důsledku jejich nízké volební aktivity, ale tento posun by mohl mít dopad na léta dopředu a ovlivnit mnohem více než jen výsledek letošních voleb v USA.