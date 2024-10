Make KSČM great again? Voliči komunistů si přejí vítězství Trumpa, zajímavá jsou ale i další data

Analýza

Kdyby se americké prezidentské volby konaly pouze v České republice, zvítězila by v nich Kamala Harrisová. Plyne to z nedávného výzkumu agentury STEM/MARK, jež zdejším respondentům položila otázku, komu fandí v americkém prezidentském klání. Po eliminaci lidí, kteří přiznali, že je volby za velkou louží vůbec nezajímají, by Harrisovou upřednostnilo 53 % dotázaných, Trumpa 27 % a pětina neměla jasný názor.