Ručně v záloze. Benevolence ale potrvá jen rok, možná dva, pak nastoupí plný digitál

Dnes projde Digitální přihlašovací systém zátěžovým testem a od 1. února premiérou. Uspěje? Uvidíme. Za prvé technicky, zda bude drhnout jako eDoklady. Za druhé v tom, zda ho rodiče „stráví“. Nedají přednost tomu, co dokážou sami opravit?

Ano, mohou si vybrat přihlášku digitální, či papírovou. Podle průzkumů škol se většina rodičů rozhodne pro „papír“. Už proto je dobře, že stát netlačí na pilu jako u živnostníků a povinných datových schránek. Někteří raději živnost zabalili, než aby si pořídili schránku.

U přijímaček zůstává volba dědy kosmonauta Gallaghera: „Pokud mě digitál naštve, mám papír v záloze,“ říkají rodiče. Ale ta benevolence potrvá rok, možná dva. Pak nastoupí plný digitál. Může se nám to nelíbit, můžeme proti tomu protestovat. Ale to je tak vše, co proti tomu můžeme dělat.