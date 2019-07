Přijeďte si užít Šternberk

ŠTERNBERK (Olomoucký kraj) Monumentální hrad, jedinečná Expozice času, starobylý klášter, ale i čarokrásná okolní příroda – to všechno je Šternberk, vícenásobný nositel titulu Historické město roku.

Do areálu hradní zahrady zveme v sobotu 27. července na již 16. ročník hudebního festivalu Šternberský kopec, letošní ročník přivede špičku české i slovenské hudební scény a dorazí i legendární britská rocková kapela Sweet. Hrad nabízí i velmi oblíbené podvečerní kostýmované prohlídky, užít si prohlídku s průvodci v historických úborech lze v sobotu 13. července. Do hradního parku bych rád pozval návštěvníky také na nové divadelní představení o jeskynní ženě Cavewoman, odehraje se ve čtvrtek 15. srpna a půjde o volné pokračování kultovní one man show Caveman. Na konci prázdnin v sobotu 31. srpna pořádá hrad Hradozámeckou noc, kdy prohlídky doplní program na nádvoří hradu, návštěvníci uvidí dvě žonglérská a ohňová vystoupení v podání uskupení Histerky.

Ve Šternberku bude o prázdninách rušno i v centru města, o sobotách 13. července a 10. srpna se na Hlavním náměstí uskuteční venkovské trhy s kulturním programem a nabídkou kvalitního pečiva, uzenin, sýrů, vína, moštů, koření, k dostání bude i v regionu čerstvě vypěstovaná zelenina a ovoce.

Tyršovy sady oživí v létě koncerty i filmové projekce, uskuteční se hned několik koncertů; tzv. Šternberské středy se budou odehrávat v kavárně v parku vždy od 19 hodin, vstupné je zdarma. A v jaké středy lze park i kavárnu navštívit? Interpreti zahrají 17. a 31. července, v srpnu pak 14., 16. a 28. Program doplní také dvě promítání v letním kině v parku 2. a 31. srpna.

Zajímavý kulturní program a zároveň příjemné ochlazení nabízí Šternberský klášter. Na čtvrtek 18. července je připravený Španělský večer s Carmen, mezzosoprán v hlavní roli zpívá Edita Adlerová a akce se koná jako součást Klášterních hudebních slavností. V pátek 19. července zazpívá na klášterním nádvoří Lenka Dusilová, šestinásobná držitelka výročních hudebních cen Anděl.

Fanoušci sportu by neměli minout Šternberk v neděli 18. srpna, kdy městem projede peloton cyklistického klání Czech Cycling Tour.