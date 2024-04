Proč chceme děti načapat? Jak fungují přijímací zkoušky

Příčiny můžeme rozebírat z mnoha stran, jsou však zjevné a nic s nimi asi hned neuděláme – kromě možnosti, že potomky pravidelně číst zkrátka naučíme. Doma i ve škole.

Podívejme se však na to, nač se ptají zrovna dnes v horce aktuálních testech z češtiny na přijímacím řízení pro střední školy. Kromě cvičení, v nichž mají adepti poznat gramatické chyby a donekonečna určovat, jaké že to jsou vedlejší věty v souvětích, velký kus hodinového testu zaberou pasáže, v nichž úryvky z literárního textu jsou po odstavcích zpřeházené a příští středoškolák má kousky sestavit tak, aby smysluplně navazovaly.

Říká se tomu porozumění textu a zabere to spoustu drahocenných minut tím, jak se dítě neustále musí vracet k jednotlivým pasážím (ostatně dost obsáhlým) a přeříkávat si, jak co navazuje.

Ne vždy je to jednoznačné, a pokud snad chudák uplatní fantazii a intuici (i takoví se mezi patnáctiletými najdou!), a ne jen mechanické řazení, neuspěje. Třeba by postačilo žádat, aby adept vlastními slovy zapsal, oč v textu šlo, i to by nejspíš ukázalo, jestli mu porozuměl, zda umí přemýšlet a vyjadřovat se (to by ale odpověď nezněla ano/ne).

Chytáky jako síto, míst je málo

Dalším zádrhelem jsou tu časté evidentní chytáky, které, jak dobře víme, do zkoušení nepatří (zkoušky nejsou od toho, aby žáky načapaly, i když to učitele po všechny časy evidentně baví), ale prokázaly, co žák umí. A našlo by se mnoho dalších důvodů, proč nevěřit tomuto systému, který evidentně slouží jedinému účelu – zbavit se většiny uchazečů, protože míst je málo. Proto se přijímačky nenamáhají s dětmi mluvit a poznat, co v nich vězí.

A pokud jde o to čtení, to, že mám na nočním stolku několik knih, které čas od času otevřu, neznamená, že hodně čtu. A pokud ani učitel děti číst efektivně nenaučí, těžko je pak může z četby průkazně zkoušet.