Testování: Proč v éře AI při přijímačkách dál uctíváme „povinné cviky“?

Před pár dny se v Praze konalo mistrovství světa v krasobruslení, které ukázalo, kam se tento sport posunul. Vyprodaná hala tleskala osobnostem, emocím a technické virtuozitě. Krasobruslení však prošlo zásadní změnou pravidel. Aby přežilo, muselo se svých povinných cviků zbavit.
V roce 1972 vidělo Sapporo jedno z nejkontroverznějších vítězství v dějinách krasobruslení. Zlatou olympijskou medaili získala Rakušanka Beatrix „Trixi“ Schubová. Pro miliony diváků u televizních obrazovek to byl šok. Ve volné jízdě – tedy v tom, co považovali za „skutečné krasobruslení“ – byla Trixi spíše průměrná: skákat příliš neuměla a uměleckým dojmem ji hvězdy jako Janet Lynnová zřetelně předčily. Přesto vyhrála s velkou převahou. Díky povinným cvikům.
Rozhodčí s lupou na ledě
V povinných cvicích nerozhodovala krása, ale geometrie. Krasobruslařka musela na ledě třikrát projet předepsané osmičky a paragrafy. Když skončila, nastoupili rozhodčí. S pomůckami v ruce se skláněli nad stopami brusle a zkoumali, zda se oblouky přesně překrývají.
Trixi Schubová si v této disciplíně vytvořila neuvěřitelný náskok dříve, než se vůbec začalo skákat. Nevadilo, že ve volné jízdě ‒ disciplíně pro diváky ‒ skončila až sedmá. Pravidla byla neúprosná: preciznost v izolovaných prvcích převážila nad vším ostatním.
Je to výmluvná metafora pro dnešní zaškrtávací testy. Také Cermat vybírá jevy, které se dají snadno „oznámkovat“ podle klíče správných odpovědí. Nezkoumá, jestli žák jazykem žije či jak dokáže matematiku použít v praxi. Vzniká tak umělý svět „izolovaných rýh“, v němž se sice dobře měří, ale má omezený vztah k realitě.
Subjektivita „objektivity“
I když se povinné cviky tvářily jako vrchol objektivity, byla to iluze. Rozhodčí dávali body často podle jména. Obhájci zaškrtávacích testů se také ohánějí objektivitou dat, ale samotný výběr toho, co se testuje, je hluboce subjektivní rozhodnutí.
Umělá inteligence dnes ukazuje, jak omezenou „objektivitu“ tyto testy ve skutečnosti mají. V mém nedávném pokusu vyřešila AI loňské maturitní testy z češtiny i matematiky na sto procent. Pokud stroj vyřeší test bezchybně, pak testujeme strojovost, nikoli lidskou inteligenci. V takové disciplíně člověk nemůže vyniknout; měl by se věnovat tomu, kam stroj zatím nemůže.
Trixi a její soupeřky trávily v mrazivém tichu hal tisíce hodin kroužením křivek ‒ až 70 procent tréninku. Po zrušení povinných cviků v roce 1990 se tomuto sportu „vrátilo“ kolem dvaceti hodin týdně na vlastní tvorbu. Výsledek? Technická úroveň krasobruslení během jediné dekády výrazně vzrostla.
Technika vejde do krve i bez povinných cviků
Česká škola na takovou změnu dodnes čeká a žáky tím připravuje o cenný čas. Nutí je trávit tisíce hodin nácvikem „povinných cviků“ – drilováním postupů, které AI už dávno zvládá lépe. Kdybychom tento čas uvolnili, žáci by se konečně mohli věnovat své „volné jízdě“: projektům, analýzám a tvůrčímu myšlení.
Zastánci testů rádi namítají: „Bez drilu se žáci nenaučí základy!“ Jenže dnešní medailisté jsou technicky vyspělejší než Trixi Schubová. Stále musí ovládat dokonalé vedení brusle, ale už je netrénují jako mrtvou disciplínu. Technika se stala součástí jejich jízdy. Pád je jasným důkazem chybějícího základu.
Ani mateřský jazyk či matematika se nemusí trénovat pomocí „povinných cviků“ ‒ mnohem užitečnější a zajímavější je jejich soustavné užívání ve skutečných životních situacích. Například maturitní zkouška by měla posuzovat „volnou jízdu“. Pokud žák neumí základy pravopisu nebo logiky, jeho projekt či obhajoba prostě neobstojí.
Salto vzad pro budoucnost
Krasobruslení dnes prochází další revolucí. Fenomén Ilia Malinin a další posouvají hranice tím, že do jízd vracejí dříve zakázaná salta a jiné obtížné skoky. Je povolen dotyk ledu tělem ‒ nikoli jen bruslí. Strážci kánonu varují, že se vytrácí čistota, ale diváci jásají. Sport se přestal bát rizika. V dnešním krasobruslení má i pád při pokusu o čtverný skok větší hodnotu než opatrná, dokonale vyjetá osmička.
Český testovací kánon se však nehýbe. Trestáme každé zaváhání a nepodporujeme risk. Budoucnost s AI přitom patří těm, kteří se nebojí „skočit čtverný skok“ a u toho si třeba i natlouct. Svět potřebuje lidi s odvahou k pádu v rychlosti, nikoli bezchybné kroužiče v bezpečí průměrnosti.
Krasobruslařská exhibice, která mistrovství uzavřela, bývá nejatraktivnější částí programu, protože tam se krasobruslení vrací ke svému smyslu. Na povinné cviky už by si nikdo lístky nekoupil. Krasobruslařské boty Trixi Schubové dávno patří minulosti. Je načase, aby i náš vzdělávací systém respektoval, kam vývoj směřuje.