Pochopení, natož slitování s pokračující digitalizací nečekejte

A pak je tu ten zážitek naší Sofie. Ještě v ní vřel, když vyprávěla, jak jela předešlý den tramvají. Bylo prý chvilku před půlnocí, když přišli revizoři. Sama neměla problém, ale na přibližně osmnáctiletou dívku, která seděla před ní, přišla řada o okamžik později.

V okamžiku, kdy revizor přiložil svůj kontrolní přístroj k jejímu mobilu, zrovna pípla dvanáctá. Požadoval pokutu 1500 Kč, čemuž se kontrolovaná upřímně podivila - vždyť já jízdenku mám, ukázala na displej. Měla. Jenže její platnost prý s půlnocí skončila. Spořádaně vyhlížející dívka, která nastoupila s platnou jízdenkou, se nehádala. Tak já si před vámi koupím další, navrhla. Pokuty, která už pípla, se tím ale nezbavila.

Sofii připadala scéna nelidská, mne nepřekvapila. Už jsem pochopila, že lidskost s digitalizací mizí. Počítač, s nímž revizoři jízdné kontrolují, nezajímá, že jste nemínila podvádět, zrovna tak, jako by ho nezajímalo, kdybyste umírali. Někdy se bojím, že ho zavedou třeba u záchranky nebo u vchodu na urgentní příjem v nemocnicích. Než vás začnou zachraňovat, budete muset naklikat, jaké máte obtíže, jakou pojišťovnu, kdy jste navštívili praktického lékař atd. Dokud nenaklikáte, živého zachránce nespatříte.

Počítač řadí a vyřazuje také shora zmíněné uchazeče o studium. Podle počtu bodů. Kdyby ty děti nechali počítat složitý matematický výraz u tabule, nejspíš by poznali, jestli žák umí nebo ne, i pokud by z nervozity maloučko zaškobrtnul. Počítač nemilosrdně strhne body. Kdyby věděli, že má kluk vlohy na přírodní vědy, snad by zamhouřili oko nad jeho čtenářskými nebo gramatickými dovednostmi.

Pokud nepozná v předloženém textu pravopisnou chybu, počítač strhne bod. I proto si myslím, že podrobovat takovému měření (a trénování na měření) děti už v jedenácti letech není dobré, i když lze pochopit, že pro ně rodiče chtějí pro věk puberty pokud možno vybranější společnost. O tu totiž ve skutečnosti jde. Protože pokud jde o učivo, rozdíl mezi šestou třídou a primou bychom hledali těžko. Ani na základní škole mu totiž žádnou látku nezatají.

Ovšemže s třídou plnou motivovaných jedničkářů se pracuje líp i učitelům, kteří působí na víceletých gymnáziích rádi. Hůř jsou na tom učitelé základek, jimž ti lepší žáci odejdou a průměrní nebo jen mírně nadprůměrní v menší konkurenci polevují. V mnoha vyspělých zemích pochopili, že to není dobré a k třídění žáků přistupují ne v jedenácti, ale nejdřív čtrnácti letech. Za mne správně.