Deváťáky systém nutí se stresovat, taktizovat a čekat. Z posledního ročníku se stala přípravka na přijímačky

My mimopražští jsme se jeli seznámit s hlavním městem, pořádali jsme pro nižší ročníky projektové dny a společenské akce, vybírali jsme si střední školy, probírali látku ve větším kalupu, abychom už po Vánocích mohli v hodinách pilovat učivo na přijímačky. To „v hodinách“ podtrhuji, ne doma po nocích.

Co dělají deváťáci dnes? Užírají se stresem z přechodu na střední školu a pořád jenom na něco čekají.

Chci věřit, že paletu aktivit mají i současné nejstarší děti základních škol pestrou, ale pojďme si shrnout, co deváťáky aktuálně český školský systém nutí zažívat.

Žák stále ještě populačně velmi silného ročníku nejpozději v září začíná ve spolupráci s rodiči plánovat, na kterou školu si podá přihlášku. Co je pro něj dobré, vhodné, kam má šanci se dostat a k čemu mu to potom bude. Vsadit může na tři školy. Konkurence je velká, proto je potřeba vymyslet „neprůstřelnou“ taktiku.

K tomu se hned po letních prázdninách rozjíždějí přípravné kurzy, od kterých si rodiče slibují, že dětem zaručí o trochu větší šanci uspět při přijímacích testech. Vypisují je v různých cenových hladinách školy, jednotlivci, soukromé organizace. Je to dril, který ukrajuje z volného času i rodinného rozpočtu. Letos se k nim přidaly i centrálně zadávané školní přijímačky nanečisto, jejichž výsledky s už tak nalomenou sebedůvěrou a odhodláním řady dětí ještě více otřásly.

Do konce ledna deváťáci čekají na to, až střední školy zveřejní konkrétní podmínky přijetí, za co se budou rozdávat bonusové body a kolik míst daná škola vůbec nabídne. Letos byla tato kategorie okořeněná faktem, že kraje do poslední chvíle žádaly ministerstvo školství o souhlas s otevřením nových oborů, většinou lyceí.

Každá nová informace může s rodinnou taktikou pořádně zamávat. A to jsme teprve v pololetí.

Po únorovém odeslání přihlášek začíná ten pravý var. Do přijímacích zkoušek, do dvou dnů, které bez nadsázky rozhodnou o životě každého z více než 106 tisíc letošních deváťáků, zbývají necelé dva měsíce. Ve škole už se neprobírá nic nového, místo výuky se trénují nejosvědčenější postupy při testech.

Ty přijdou až v polovině dubna. Jak bude zkouška těžká? Budou ten den ve formě? Nebude tam příklad, se kterým mají vždycky potíže, ať trénují, jak chtějí? A koho budou mít za protivníky?

Na nejpalčivější otázku, zda budou výsledky stačit alespoň na jednu ze tří vybraných škol, deváťáci dostanou odpověď až za další měsíc, v polovině května. Protože zkouškové archy je potřeba opravit i těm, kteří je vyplňovali až v náhradním termínu kvůli nemoci.

Nedopadlo to? Do deseti dní je potřeba přihlásit se do druhého kola. A za další měsíc budou výsledky.

Z devátého ročníku se stala přípravka na přijímačky. Místo rozvíjení talentu a dovedností a předávání všeobecného přehledu a vědomostí dělají učitelé z dětí přeborníky v luštění a vyplňování testů.

Přitom vymanit se z takto vypjatého kolotoče není tak složité. Nechme děti už na podzim napsat testy z toho, co se za osm let naučily. A teprve s vědomím, jak si v konkurenci stojí, je nechme rozhodnout, kam ten nejdůležitější životní krok nasměrují. Neokrádejme je o duševní pohodu ani o látku, která i v deváté třídě před katedru patří. A místo pitvání úloh jim dopřejme volný čas. Patnáct jim už znovu nebude.