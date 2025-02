Zlatá přilba bájných Dáků mezi Bukureští a Assenem. Snad bude zase příležitost ji vidět

Poslední slovo 20:00

Je to už déle než týden, co v nizozemském Assenu zloději vylomili dynamitem díru do budovy, kde byla vystavena zlatá přilba bájných Dáků, stará dva a půl tisíce let, a s lupem zmizeli. Předměty byly celkem čtyři, přilba byla jistě nejcennější z nich. Ředitel muzea řekl médiím, že je to největší incident ve 170leté historii instituce. Co jiného měl říct, ale skutečnost je horší. Je to zločin proti světové kultuře a pevně věřím, že policie všech států kontinentu udělá všechno, aby se ukradené poklady v pořádku našly.