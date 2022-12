Přilepení aktivisté ukazují, že svět bude v pořádku

Může jít o aktivisty přilepující se k silnici, o ty, kdo polévají obrazy, o ty, kdo stávkují před školou, i o ty, kdo prostě protestují třeba podáváním odvolání proti stavbě nové dálnice.

Můžeme se nad tím pohoršovat, smát se jejich hlouposti, dojímat se nad fotografiemi, kde jsou přilepeni k zábradlí nebo ke kusu asfaltu. Jsou to ale oni, kdo posouvají náš svět kupředu. Dokud bude mládí chtít lepší svět a bude mít své ideály, dokud za to budou ochotni bojovat, tak my starší budeme vědět, že náš svět nezahnije ve smrdutou močůvku.