Malá vzpoura. Princezna Catherine byla královnou Wimbledonu, ač porušila dress code

Princezna z Walesu už snad nechce nosit britské návrháře, ani podporovat britský módní průmysl? To chce začít nosit Dolce&Gabbana, nebo si vyrazit jen v legínách? A co vůbec znamená ono „nesoustředit se na módu“? Cathrine je přece symbolem své země - ať se to někomu líbí, nebo ne - upravený zevnějšek je nedílnou součástí její práce. A co do módy, má ohromný vliv! Osud návrháře, jehož dílo si oblékne, dokáže navždy změnit.

Francouzské značky, britské jméno

S ohledem na nedávné události je ale zřejmé, že tisková zpráva o údajném ústupu princezny z módní scény byla jen komunikačním nedopatřením. Princezna z Walesu totiž ve své módní krasojízdě neochvějně pokračuje a Britové na ni mohou být právem hrdí.

Při nedávné návštěvě francouzského prezidenta si Catherine oblékla pudrově růžový kostým značky Dior ve stylu New Look – s dlouhou tylovou sukní a sakem. Dior je sice klasický francouzský módní dům, což bylo gestem úcty vůči hostům, avšak jeho kreativním ředitelem byl nově jmenován Brit Jonathan William Anderson.

Promyšlené strategické gesto princezna zopakovala i během státní večeře, kdy zvolila dlouhé červené šaty s pláštěm od francouzské značky Givenchy, kterou v současnosti vede britská návrhářka Sarah Burton – ano, autorka svatebních šatů Její Královské Výsosti.

Stylová smeč princezny Catherine

Jásot, nadšený pískot a nekonečný potlesk si Catherine vysloužila na tenisovém turnaji ve Wimbledonu, kam dorazila v bílé plisé sukni se sáčkem, což připomínalo retro tenisový outfit. Model pocházel od britské značky Self-Portrait, a doplnila je lodičkami Ralph Lauren a kabelkou značky Anya Hindmarch.

Na závěr nejstaršího tenisového turnaje na světě předvedli Windsorovi rodinnou harmonii v modrém. Catherine dorazila v královsky modrých šatech od značky Roksanda a dokonale tak ladila s modrými obleky prince Williama a prince George, i s bílými šatičkami princezny Charlotte.

Pravidlům navzdory

Co se ale nepřihodilo! Na tribuně si totiž Catherine nasadila slaměný klobouk s širokou krempou, zdobený černou mašlí, který vyrobila luxusní značka L.K.Bennett. Pokrývku hlavy si však princezna nasadila navzdory pravidlům – zatímco pro pány platí striktní dress code s oblekem a kravatou, dámy by neměly nosit klobouky, aby nebránily divákům za sebou ve výhledu. Na obranu princezny však nutno dodat, že toho dne svítilo nad Londýnem nečekaně ostré slunce.

Když však odhlédneme od eskapády s kloboukem i tiskového přeřeknutí o embargu na značky princezniných šatů, Catherine v posledních měsících přece jen lehce pozměnila svou běžnou siluetu - ta je nyní uhlazenější, šaty i sukně o několik centimetrů delší, elegantnější, často striktně monochromatické. A tato jemná proměna je nejen vizuálně působivá, ale princezně mimořádně svědčí.