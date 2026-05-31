Mimořádně laciné nakupování na čínských e-shopech končí.
A s ním éra bezstarostného klikání na asijských megatržištích typu Temu, Shein nebo AliExpress, kde si i naše domácnosti zvykly objednávat trička za stovku, plastové organizéry do kuchyně za padesátikorunu či levnou elektroniku s nulovým celním zatížením. EU od 1. července ruší dosavadní bezcelní limit 150 eur pro drobné zásilky ze třetích zemí (což je prakticky výhradně Čína). Místo něj zavádí paušální clo ve výši tří eur.
Brusel sice chce zatočit s nekalou konkurencí z východu, realita všedního dne ale pro miliony českých zákazníků, sužovaných uplynulou inflační krizí, bude znamenat zdražení každodenního života.
Proč právě teď? Z příslušných čísel už evropským úředníkům i evropským maloobchodníkům, internetovým i kamenným, vstávají vlasy na hlavě. Podle dat Celní správy ČR doputovaly v roce 2023 do Česka z Asie asi tři miliony drobných zásilek s hodnotou do 150 eur. V roce 2024 to bylo 23 milionů a loni rekordních 105 milionů balíčků. To je v průměru deset zásilek na každého jednoho Čecha včetně nemluvňat. Letos už to může být dvacet zásilek na každého Čecha. Asijští dravci zaplavením EU zpeněžují fenomén „dopaminového nakupování“. Lidé u obrazovek chytrých telefonů propadli návyku a iluzi, že kupují zboží za výrobní náklady, přičemž systém stál na systematickém využívání – a nutno říct, že i zneužívání – děr v unijní legislativě.
Dosavadní limit 150 eur byl totiž pořádnou dírou v systému. Čínské platformy se tvářily jako pouzí zprostředkovatelé, čímž se zbavovaly právní odpovědnosti za kvalitu, bezpečnost či ekologické standardy prodávaných věcí. Objednávky se kvůli obcházení limitu uměle štěpily do menších balíků a deklarovaná hodnota zboží se podhodnocovala. Zatímco běžný evropský či český e-shop musel projít peklem unijní byrokracie, platit vysoké domácí daně, odvody, recyklační poplatky a garantovat nezávadnost materiálů, čínská konkurence posílala zboží na evropský kontinent s nulovým celním rizikem. Evropský regulátor vytvořil prostředí, kde v podstatě trestal domácí podnikatele za to, že dodržují zákony, a dotoval asijské giganty.
Nákup za 500 – a clo 730 korun
Zavedení paušálního cla tři eura (tedy v přepočtu zhruba 73 korun) za položku má narovnat podnikatelské prostředí. Které ale – nutno dodat – předtím pokřivil primárně sám Brusel.
Jenže… Pokud si dnes zákazník objedná na čínské platformě zimní bundu za 2 500 korun, přirážka 73 korun pro něj nepředstavuje zásadní problém. Ovšem byznysmodel e-shopů jako Temu nestojí na drahých položkách. Stojí na kvantitě drobností. Když si člověk v jednom balíku objedná deset drobností – pouzdro na telefon, sponky do vlasů, kuchyňskou škrabku, ponožky a pár cetek –, z nichž každá stojí padesátikorunu, celková hodnota nákupu je 500 korun. Od letošního července k původní pětisetkorunové objednávce rázem přibude clo ve výši 730 korun. Nákup pak ztrácí ekonomický smysl.
Otázkou však zůstává, zda toto administrativní vítězství evropských úředníků nepřinese více škody než užitku. Prvním kamenem úrazu je logistika. Logistická a celní centra v čele s Českou poštou a soukromými přepravci už dnes jedou na hraně svých kapacit. Představa, že celníci budou schopni efektivně vymáhat clo z každého jednoho trička či plastové hračky, hraničí s naivitou. Hrozí, že se doručovací doby výrazně prodlouží a byrokratické náklady na správu celého systému pohltí podstatnou část vybraných peněz.
Druhým, ještě vážnějším aspektem je dopad na peněženky občanů. Kupní síla českých domácností sice po letech propadu ožívá, ale lidé jsou stále dost citliví na cenu. Levné nákupy z Číny pro mnohé nízkopříjmové rodiny, samoživitelky či důchodce představovaly racionální ekonomickou strategii, jak vyžít s omezeným rozpočtem. Pokud jim Brusel tento kanál zdraží třeba na dvojnásobek, nezačnou automaticky nakupovat dražší zboží od tuzemských obchodníků. Omezí svou spotřebu.
Zároveň nelze podceňovat přizpůsobivost čínského kapitálu. Peking nebude nečinně přihlížet, jak mu EU zavírá dveře před nosem. Už dnes vidíme masivní investice asijských firem do budování obřích logistických center přímo v EU, například v Polsku, Maďarsku či Německu.
Pokud bude zboží naskladněno v rámci schengenského prostoru předtím, než si ho koncový zákazník objedná, clo se při doručení platit nebude, protože půjde o vnitrounijní oběh. Velcí hráči se přizpůsobí, změní logistické trasy, zaplatí clo hromadně při velkoobjemovém dovozu a zákazník si sice připlatí, ale zdaleka ne tolik, jak by si Brusel přál. Dopad tak nejvíce pocítí menší platformy a neorganizovaní dovozci.
Sečteno a podtrženo: konec bezcelního limitu do 150 eur je sice logickým vyústěním snahy o ochranu evropského trhu před asijským dumpingem, ale přichází s trpkou příchutí. Ukazuje totiž na hlubší strukturální problém samotné Evropy.
Ta nedokáže čínským výrobcům konkurovat cenou, flexibilitou ani inovacemi v oblasti digitální e-commerce, a tak sahá po tom jediném, co jí ještě zbývá – po ochranářských clech a byrokracii. Pro českého spotřebitele je to jasný vzkaz: ultralevné nákupy za pár týdnů končí a za evropskou „ochranu“ si bude muset připlatit.