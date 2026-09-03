Připomenutí pádu Západořímské říše aneb Historia magistra vitae

Jen stručně k tomu dodejme, že název čeledi motýlů otakárků vymyslel Jan Svatopluk Presl k uctění vznešené krásy těchto živočichů odkazem na dva slavné přemyslovské krále pojmenované po zmíněném bojovném Germánovi.
Leč zpět k poslednímu římskému císaři: ten do dějin vešel spíše pod jménem Romulus Augustulus (latinsky augustus znamená doslova „vznešený“, používalo se však již od doby prvního císaře Oktaviána ve významu „císař“, takže augustulus můžeme překládat buď jako „vznešeňoučký“, nebo – lépe – jako „císaříček“).
Ten zdrobnělý, a proto zřetelně posměšný přídomek si vysloužil tím, že vládl velmi krátkou dobu, od 31. října 475 do 4. září 476, navíc v téměř ještě dětském věku (narodil se roku 462, takže mu bylo zhruba 13 let), a fakticky byl jen vykonavatelem příkazů svého otce, který držel skutečnou moc.
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1 + 1 + 4 + 392 - 1 let Habsburků na českém trůně
K tomu ještě přistupoval i fakt, že již nevládl z Říma, který byl relativně krátce předtím dvakrát dobyt a vypleněn barbarskými kmeny – v roce 410 Vizigóty a v roce 455 Vandaly (jejichž kmenové jméno si z toho důvodu – ovšem s malým „v“ – připomínáme v jazyce dodnes), ale z Ravenny, která se v druhé polovině 5. století střídala ve funkci hlavního města s Mediolanem (dnešním Milánem), přičemž území Západořímské říše v té době představovalo již jen zlomek původní rozlohy – byla to vlastně jen Itálie, menší část dnešního Provensálska a část pobřežních pásů slovinského a chorvatského Jadranu.
Jinými slovy, cesta k úpadku začala již dlouho před rokem 476 – a dokonce i dlouho před dobytím Říma Vizigóty. Řím se postupně, nejpozději ve 3. století, totiž stal obětí vlastního úspěchu: po všech výbojích se říše rozkládala na cca 4,6 milionech km2, sahala od západního pobřeží Pyrenejského poloostrova až k východním břehům Černého moře a od Anglie až po Saúdskou Arábii, měla cca 70 milionů obyvatel – a s tehdejšími komunikačními prostředky ji proto nebylo možno efektivně ani spravovat, ani bránit proti nájezdům nepřátel.
Reformy císaře Diokleciána (vládl 284–305), který jmenoval ještě tři „spolucísaře“, s nimiž si rozdělil území pod bezprostředním dohledem a zavedl tak styl vlády nazývaný tetrarchie (od řeckého tetra – „čtyři“ a archein – „vést, vládnout“), sice zmíněné problémy načas odlehčily, solidnějším řešením však bylo až rozdělení říše na Západořímskou a Východořímskou v roce 395.
Západní polovina ovšem neměla stejné ekonomické předpoklady jako její východní sestra, která do vínku dostala především Egypt, od dobytí Caesarem obilnici říše, a dále do ní patřily i úrodné – a bohaté – východní provincie, zejména ty v Malé Asii, a hustě zalidněná a bohatá města s Konstantinopolí v čele.
Na západě byl mnohem větší podíl oblastí s nižší urbanizací, horšími podnebnými podmínkami – a tedy nižší hospodářskou produktivitou. Když navíc Vandalové roku 439 obsadili a tím od Říma odtrhli severoafrické oblasti (zejména Kartágo a okolí), přišla západní říše o významný zdroj obilí a daňových příjmů.
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O jedné Humbelíně, dvou Bernardech a všech bernardýnech
K hospodářskému úpadku západu přispěly i nucené vysoké státní výdaje na armádu způsobené neustálými konflikty v oblasti Germánie (neklidem v pohraničí, zejména na hranici s Persií, trpěla samozřejmě i Konstantinopol, ale situace tam byla přece jenom alespoň občas klidnější, a navíc měla Východořímská říše výrazně lepší ekonomická východiska pro financování armády).
Další problémem, který započal již před rozdělením, byla politická nestabilita a z ní plynoucí krize centrální moci. Jednotlivé legie umístěné v různých částech říše nezřídka provolávaly za císaře své velitele, což vedlo k mocenským bojům, které odčerpávaly finance, potraviny a obecně státní bohatství (“snižovaly HDP“, řekli bychom dnes), a i když se nějakému z takto ustavených císařů zdařilo prosadit se v centru, zpravidla nepanoval dlouho, což znemožňovalo prosazování trvanlivějších státních koncepcí.
K tomu se měnila struktura bohatství – docházelo k oligarchizaci ekonomické a v důsledku toho i politické moci, zejména v rukou velkých agrárních vlastníků, na nichž byli závislí malí rolníci – na kterých ale ležela většinová daňová zátěž, jíž se velcí majitelé půdy často dokázali přinejmenším částečně vyhýbat. To vedlo k úpadku loajality ke státu, a to jak na straně chudších vrstev, které byly se stávajícím stavem nespokojeny, tak na straně bohatých, kteří se starali více o svůj majetek než o prospěch země.
Významným činitelem bylo kromě hospodářského úpadku a politického chaosu i „stěhování národů“. Změna klimatu středoasijských stepí vyvolala roku 375 vpád kočovných Hunů do jihovýchodní Evropy, jejíž obyvatelstvo pak prchalo do Římské říše. Poté, co roku 376 povolili Římané velkému počtu Gótů překročit Dunaj a udělili jim azyl, došlo k rozmíškám, jež vedly roku 378 až k bitvě u Adrianopole (dnešní Edirne), v níž byla římská armáda Góty katastrofálně poražena.
Podle poučky o pytlákovi a hajném se římská armáda snažila začlenit germánské a další ne-římské vojáky a velitele do svých řad, což mělo navíc vyřešit problém vzrůstající nechuti původních římských občanů žijících v relativním blahobytu sloužit v armádě, fakticky však vedlo k potížím s integrací a kontrolou takových vojenských útvarů – jejichž vyvrcholením bylo právě sesazení Romula Augustula: Odoaker byl původně důstojníkem v římském vojsku Augustulova otce – tedy až do té doby, než se jeho germánští vojáci vzbouřili a prohlásili jej za svého krále.
Tak to jen tak pro poučení z dnešního data … neboť, jak praví latinské rčení v nadpisu, historie je učitelkou života.