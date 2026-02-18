Příroda přežije i dvacátého ministra životního prostředí. Byla tu před nimi a bude i po nich

Václav Janouš
Glosa   15:00
Zažil jsem třináct ministrů životního prostředí. A třináctkrát se opakoval stejný rituál: nový ministr, nové varování. Divoká příroda skončí, pralesy zmizí, Šumava uschne, lesy padnou, voda se vytratí, klima se zlomí. Armagedon za dveřmi.
Původní nominant Motoristů na ministra Filip Turek a jeho náhradník Igor...

Původní nominant Motoristů na ministra Filip Turek a jeho náhradník Igor Červený na tiskové konferenci vlády. (16. února 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Igor Červený, vedoucí oddělení pro podporu distančního vzdělávání PedF UK a...
Poslanec Igor Červený (Motoristé) hovoří na schůzi Poslanecké sněmovny, 30....
Vláda navrhla na post ministra pro životní prostředí poslance Igora Červeného
Původní nominant Motoristů na ministra Filip Turek a jeho náhradník Igor...
11 fotografií

To neznamená, že by problémy nebyly skutečné. Sucho, kůrovec, změna klimatu i tlak na krajinu, sny developerů a investorů bez ohledu na přírodu – to vše je reálné a vážné. Ale způsob, jakým se o tom mluví při každé politické výměně, vypovídá méně o stavu přírody a více o stavu politiky. Přesněji řečeno o tom, komu politika slouží.

Je podle vás vhodnější na post ministra Igor Červený, nebo Filip Turek?

Politici totiž nejsou u moci proto, aby činili rozhodnutí v dlouhodobém zájmu lidí a krajiny. Jsou tam proto, aby spravovali rovnováhu mezi skupinami, které je k moci dostaly, financují nebo jinak ovládají. Anebo aby prostě dělali to, „co Filipu Turkovi na očích uvidí“, jak to zaznělo, když zmocněnec pro Green Deal a neministr Turek naznačoval, kdo bude novým ministrem.

V oblasti životního prostředí to platí dvojnásob. Jednou mají převahu lesnické zájmy, jindy energetika, pak developeři, zemědělské lobby či hlasité aktivistické organizace. Každá výměna ministra znamená jen přesun vah, ne skutečnou změnu směru, protože co čtyři roky se mění. A to vážně není dlouhá doba pro změnu přírody.

A pokaždé u toho hrajeme stejnou frašku. Nový ministr, nový slovník, nové strašení. V reálu nejde o změnu kurzu, ale o přerozdělení moci. Nepřepisuje se směr, jen seznam těch, kteří mají ke kormidlu blíž. Priority neurčuje stav krajiny a její potřeby, ale to, kdo má silnější telefonní číslo a kdo dokáže svůj zájem lépe zabalit do řečí o „nutnosti“, „realismu“ a „odpovědnosti“. Veřejnost je v tomto divadle odsouzena do role komparzu: má se bát, přikyvovat a přijmout, že rozhodnutí už dávno padla jinde. A nebo se také – ti ortodoxnější – mohou přivazovat ke stromům, které ale stejně padnou. Jen později.

Dočasní správci cizích zájmů

Česká příroda přežila všech devatenáct ministrů od sametové revoluce (počítáno i s Petrem Macinkou), orkán Kyrill i kůrovcovou kalamitu. Ne díky politickým vizím, ale navzdory jim. Základní ochranné mechanismy držely odborné instituce, zákony, evropské rámce a setrvačnost systému. Politici se přetahovali v médiích, ale v realitě měli vždy mnohem menší manévrovací prostor, než jaký předstírali.

Babiš představil nového kandidáta do vlády místo Turka. Je to poslanec Červený

Šumava je toho nejviditelnějším symbolem. Dvě dekády to bylo bitevní pole, kde se střídali ministři, generálové i proroci zkázy. Jednou bezzásah znamená konec lesa, podruhé zásahy znamenají konec přírody. Výsledek? Les se mění, místy mizí, jinde se obnovuje — a hlavně se chová podle přírodních zákonů, nikoli politických příkazů.

Apokalyptický jazyk má jednu výhodu: legitimizuje moc. Když hrozí katastrofa, není čas na pochybnosti, data ani diskusi. Stačí ukázat viníka a nabídnout rychlé řešení. A právě tady se zájmy politiků a jejich skutečných patronů nejčastěji potkávají.

Pokud tedy chceme mluvit o ochraně přírody vážně, musíme si přestat hrát na to, že ministři jsou jejími zachránci. Jsou jen dočasnými správci cizích zájmů. Příroda tu byla před nimi a přežije je. Otázka nezní, kdo ji zničí, ale komu dovolíme rozhodovat o ní místo nás. Komu svěříme kormidlo, právo mluvit apokalyptickým jazykem a určovat, na co peníze půjdou — a na co už ne.

Příroda přežije i nového ministra Igora Červeného, jehož pravděpodobně největší zásluhou bude, že svému kolegovi „udělá, co mu na očích uvidí“, jak to popsal sám Filip Turek. A za čtyři roky — garantuji vám — to bude zase trochu jinak.

