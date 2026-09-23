Jenže něco takového v přírodě samozřejmě nejde zaručit. Aspoň ne zcela. A právě otázka, kde končí odpovědnost vlastníka či provozovatele a začíná odpovědnost člověka, který do přírody vstupuje, se dostala před německý soud.
Šlo o případ z Franského Švýcarska, kde se člověk zranil na via ferratě. Během túry se uvolnil velký balvan a spadl na jeho paži. Zraněný následně zažaloval majitele lesního pozemku a horolezecký spolek, který feratu instaloval, a požadoval po nich náhradu škody ve výši 120 000 eur.
Jeho argument byl v zásadě jednoduchý: ferrata byla vybudována a nabízena jako turistická atrakce, a proto měla být bezpečná. Jenže soud dospěl k opačnému závěru, a když poškozenému odvolací soud naznačil, že uvažuje stejně, dotyčný raději svoji žalobu sám stáhl. Uvolnění kamene bylo výsledkem přirozeného procesu, který nebylo možné rozumně předvídat.
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Přelomový rozsudek v Norimberku. Za zranění na ferratě nesou odpovědnost sami lezci
Nešlo tedy o zanedbání povinnosti vlastníka nebo provozovatele, ale o přirozené riziko, které k pobytu v lese a v horách patří. Soud dokonce argumentoval tím, že v lese jsou prostě kořeny a kameny, že se uvolňují a pak kameny padají a že jde o přírodní proces.
Příroda není zábavní park
Je to zdánlivě banální závěr, ale ve skutečnosti poměrně důležitý. Pokud bychom totiž požadovali, aby majitelé lesů, turistických cest nebo provozovatelé ferrat odstranili všechna možná rizika, příroda by se velmi rychle stala něčím podobným zábavnímu parku. Každý strom by musel být kontrolován, každý kámen zajištěn a každá lavička navržena tak, aby z ní nebylo možné za žádných okolností spadnout. A právě toho se v Německu podle turistických a lesnických organizací někteří vlastníci začali obávat. Raději některé cesty zavírali nebo odstraňovali vybavení, než aby riskovali odpovědnost za úraz. Teď už nemusí.
Německý soud přitom vlastně jen připomněl jednoduchou věc: příroda není bezpečný produkt a turistická cesta není záruka, že se člověku nic nestane. Vlastník samozřejmě musí odstranit nebezpečí, která může rozumně předvídat a kterým může zabránit. Nemůže ale nést odpovědnost za každý kámen, který se po tisících let uvolní ze skály.
Je v tom i širší problém dnešní společnosti. Čím více jsme zvyklí, že někdo jiný odpovídá za naši bezpečnost, tím méně jsme ochotni přijmout vlastní riziko. Jenže úplně bezpečná příroda není. Je to jen kulisa a taková bezpečná kulisa ničí i naši lidskost. Pokud tedy chceme, aby lesy, hory a turistické cesty zůstaly skutečnou přírodou, budeme se muset smířit s tím, že do nich občas patří i riziko, že se něco stane.